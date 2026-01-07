Artikeln i korthet Ica Kvantum i Landskrona ville dra ner personalens arbetstimmar kraftigt, men fackliga protester fick arbetsgivarna att vilja förhandla med facket.

Förhandlingarna resulterade i en överenskommelse där nästan alla anställda fick behålla sina arbetstider, med undantag för tre personer som tillsammans förlorade 20 timmar.

Handels ombudsman tycker att processen skapade onödig oro, men visar styrkan i fackligt arbete.

För en tid sedan rapporterade Handelsnytt om de stora nedskärningar av timmar i anställningskontrakt, så kallad hyvling, som väntades för nästan samtliga anställda på Ica Kvantum i Landskrona.

Många av de anställda var mycket oroliga för att inte kunna leva på sin lön.

Förhandlingarna bröt först samman. Då var både ombudsmannen Kamil Walicki och arbetsplatsklubben uppgivna.

Fackligt motstånd

Men de gav inte upp. Efter att medlemmar på arbetsplatsen fått veta vad arbetsgivaren planerade inleddes gemensamma protester.

– Ta tillfället i akt att berätta hur ni upplever det här. Arbetsgivaren behöver höra det från många av er, sa ombudsman Kamil Walicki under klubbmötet.

Och det gjorde de anställda. Även Handelsnytts artikel fick effekt och fick också lokalpressen att uppmärksamma vad som var på gång.

– Att ni skrev, men framför allt den kollektiva styrkan i klubben, gjorde att arbetsgivaren valde att återuppta förhandlingarna igen, säger Kamil Walicki.

Ingen under 30 timmar

Nu är förhandlingarna klara och uppgörelsen är nästan exakt enligt fackets första förslag.

– 90 procent av det vi ville ha gick igenom, konstaterar Kamil Walicki.

Samtliga anställda får ha kvar sina timmar på kontrakten utom tre personer som tillsammans förlorar 20 timmar.

– Det betyder att ingen av de som inte vill hamnar under 30 timmar, säger Kamil Walicki.

Ett antal anställda kommer att sägas upp på grund av arbetsbrist eftersom butiken görs om till en mindre Ica Supermarket.

Trygghet för de uppsagda

Några har också själva sagt upp sig under de månader som passerat efter att ha fått andra jobb.

– De som nu blir uppsagda kommer att få rätt till a-kassa, omställningsstöd och i vissa fall också rätt till avgångsbidrag, som är en del av kollektivavtalet. Det är en bättre lösning för alla än om samtliga hade berörts och fått kontrakt som det inte går att leva på, säger Kamil Walicki.

Onödig oro

Även om han och klubben är nöjda pekar de på det onödiga i en långdragen process när allt ändå landade i fackets förslag.

Det har lett till mycket onödig oro.

– Men det här är verkligen ett gott exempel på hur starka man blir när man går samman i gemensamt fackligt arbete. Klubben har gjort ett enormt arbete för kollektivets bästa, säger Kamil Walicki.

Vill se framåt

De två handlarna, Alexander Ahlström och Kim Kolobatic, meddelar att även de nu är nöjda med överenskommelsen.

På Handelsnytts fråga om varför förhandlingarna behövde ta så lång tid svarar de:

– Nu vill vi fokusera framåt och avböjer därför ytterligare frågor.