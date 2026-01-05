Efter år av facklig strid – månadslönen fyller 30 år

Fyra veckors-lön hade varit det gällande lönesystemet sedan 1980, men missbrukades enligt facket av arbetsgivarna.

– När arbetsgivarna ville bli av med folk, så ”satte de dem på lådan”. Det var vanligt, och innebar att den anställde enbart fick väntetidsersättning, vilken var mycket lägre, neråt halva lönen. Arbetsgivarna använde metoden för att straffa vissa anställda, berättar Staffan Holmertz, dåvarande förhandlingschef på Elektrikerförbundet.

Månadslön låg även ”i tiden”, tjänstemännen hade redan månadslön. Något som innebar att det nu, i mitten av 1990-talet, var lite lättare att få med arbetsgivarparten på förändringen.

Staffan Holmertz, tidigare förhandlingschef, Elektrikerförbundet.

Inventerade erfarenhet och kunskaper

– Men den viktigaste principen var att vi tyckte att våra medlemmar skulle ha lön varje dag de stod till arbetsgivarens förfogande, säger Staffan Holmertz.

När så beslutet hade tagits var det upp till klubbarna på företaget att inventera erfarenhet och kunskaper hos varje individ, för att få rättvisa och korrekta månadslöner.

– Det skedde förhandlingar, lokalt. Där det inte fanns klubbar var det ombudsmännen som förhandlade. Det var en jättebra facklig grej för det engagerade hela medlemskåren.

30 år sedan månadslön infördes i installationsavtalet. Bild från Elektrikern 1995.

Blev det många medlemmar som blev besvikna?

– Ja, det fanns väl några, men många klubbar la ut lika mycket till alla. Många arbetsgivare tyckte också att det var bra att lägga ut lika mycket till alla. Annars var det lätt att det blev en massa bråk och orättvisor.

Alla fick en extra månadslön

Enligt Staffan Holmertz ökade medlemmarnas löner ganska kraftigt i och med omgörningen. Därutöver: alla medlemmar fick en extra månadslön.

– När vi växlade från fyraveckorslön till månadslön så blev det så att det blev en extra månadslön i det hela.

Och det gick arbetsgivarna med på?

– Ja, det var de tvungna att göra, annars hade killarna inte jobbat.