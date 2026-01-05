Artikeln i korthet Brister i äldreomsorgen i andra delar av Sverige har lett till en diskussion om vikten av närvarande chefer – även på natten.

På Hagalunds äldreboende i Växjö är enhetschefen Mattias Olsson på jobbet klockan 06 varje morgon för att kunna stämma av med nattpersonalen innan de går hem.

Personalen upplever att de har en chef som är hundra procent närvarande och mån om sin personal, vilket visar att en engagerad chef kan göra stor skillnad för arbetsmiljön. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Klockan är sex på morgonen och inne på avdelningarna sover ännu de flesta av vårdtagarna. Nattpersonalen däremot gör sin sista arbetstimme.

Och på sitt kontor på bottenvåningen har enhetschefen Mattias Olsson som vanligt just börjat sin arbetsdag.



Han visar oss in i korridoren och öppnar dörren till personalrummet.

– Här brukar jag ta en titt när jag kommer, kolla diskmaskinen och slå på tv:n. Det är trevligt för personalen när de kommer ner, säger han på godmodig småländska och greppar fjärrkontrollen.



Vid den här tiden brukar han redan vara uppe på avdelningarna för att stämma av hur natten varit.

Någon vårdtagare kan ha varit orolig, tekniska saker kan behöva felanmälas eller så vill personalen diskutera en äldres vårdbehov.

– Det kan handla om det mesta. Människor som jobbar med det här behöver bolla saker med andra, säger Mattias Olsson.

Kritik mot frånvarande chefer

När vi kommer upp till avdelning ett träffar vi undersköterskan Bente Poulsen som just fyllt i protokollet för nattfastan. Mattias Olsson frågar om det varit en lugn natt.

– Ja, det tycker jag, det har inte varit något särskilt, säger Bente och lutar sig mot sin sparkcykel, som Mattias köpte in när hon skulle operera knäna för artros.

Drygt 30 mil nordväst från Växjö, har missförhållanden i hemtjänsten i Uddevalla under hösten lett till en nationell debatt om äldreomsorgens brister.

Här larmade dagpersonalen i flera år förgäves om gamla som behandlades illa av kollegor i nattpatrullen. Utan att cheferna lyfte det högre upp.



Kommunals sektionsordföranden i Uddevalla, Annette Frisk, menar att så länge äldreomsorgens chefer inte blir mer närvarande kommer skandaler som den här dyka upp igen.

– Det finns vissa arbetsgrupper som aldrig träffar sin chef, och det finns nattchefer som bara kommer in på jobbet innan personalen börjar för att se om de lämnat något papper till dom, har hon sagt till Kommunalarbetaren.

Nu kräver Uddevalla kommun att enhetscheferna börjar jobba natt några gånger per år.

Enhetschef Mattias Olsson börjar alltid morgonen med att gå en runda på avdelningarna för att kolla hur natten varit.

Hyllar sin chef

När Kommunalarbetaren ställde frågan om närvarande enhetschefer i en Facebookgrupp för vårdpersonal som jobbar natt, blev reaktionen lite av en bitter suck.

Någon träffar sin chef enbart på arbetsplatsträffar, andra inte ens då.



Men det finns de som träffar sin chef på morgonen någon gång i veckan. Och några chefer kommer tidigt varje dag, som i Växjö.

En kommentar som sticker ut är skriven av Bente Poulsen på Hagalund som hyllar sin chef.



”Har faktiskt svårt att hitta något fel på honom. Han är 100 % närvarande för oss.”

Efter att ha pratat med flera av Bentes kollegor bekräftas den bilden. De får krya på dig-kort när de är sjuka och möts aldrig av ett tvärt nej på semesterönskemål. Medarbetarsamtal bokas alltid in under nattgruppens ordinarie arbetstid.

Uppe på avdelning två står Susanne Lindström utanför tvättstugan i färd med att byta ut en tom behållare handsprit.

Hon är undersköterska och skyddsombud för fackförbundet Kommunal och har liksom många av kollegorna jobbat länge på Hagalund.

28 år för att vara exakt i Susannes fall.

Undersköterskorna Susanne Lindström och Bente Poulsen har båda jobbat länge på Hagalunds äldreboende. – Även timvikarier vi haft vill gärna stanna kvar hos oss, säger hon.

Sover bättre

Susanne Lindström ser bara fördelar med att ha en chef som är på plats tidigt.

– Om det hänt något under natten kan man ta det direkt med honom. Då sover man bättre också när man kommer hem, säger hon.



Mattias Olssons är även enhetschef för en del av dagpersonalen, samt lokalvården. På papperet har han en arbetstid liknande de flesta chefer, 08 till 16. Men då missar han nattperspektivet tycker han.

Så han börjar mellan 05.30 och 06 och flexar ut tidigare, eller tar ut lediga dagar senare.

– Man får mycket mer kött på benen om man är tidig, inte bara om medarbetarna utan omsorgstagarna också.

När undersköterskan Bente Poulsen skulle operera bägge knäna för artros köpte Mattias Olsson in en sparkcykel.

Mattias Olsson har följt det som hänt i Uddevalla och säger att han, utan att vara insatt, tänker att det verkar ha varit en osund kultur i arbetslaget. Och det löser man inte genom att enhetschefen jobbar natt.

– Ser man aldrig sin chef är det såklart läge att prata om det. Men jag tänker att oavsett när på dygnet du jobbar så kan du vara en närvarande chef.



Han få medhåll av Jonas Karlsson, chef- och ledarskapsstrateg på chefernas fackförbund Vision. Hans erfarenhet är att många enhetschefer försöker vara inne tidig morgon eller sen kväll.

Men det kan vara svårt att få arbetsdagen att räcka till. Flera kartläggningar har visat att många enhetschefer i äldreomsorgen har ansvar för alltför många medarbetare.

Omsättningen på chefer är också hög, visade KA:s granskning för något år sedan.

Tuff arbetsmiljö för chefer Det är inte bara undersköterskorna i äldreomsorgen som har hög arbetsbelastning och bristande arbetsmiljö. Det har även deras chefer, enligt en kartläggning gjord av Socialstyrelsen 2021.



Ofta har enhetscheferna ansvar för alltför många medarbetare, 50 i snitt på äldreboenden och 42 i snitt inom hemtjänsten. Samtidigt är kraven höga och målen otydliga.



Enhetscheferna kläms mellan krav från chefer högre upp, och medarbetarnas och vårdtagarnas behov, enligt Socialstyrelsens utredare Homan Amani.



KA:s granskning av omsättningen på enhetschefer 2024 visade att i en av tre kommuner slutade 20 procent av enhetscheferna i äldreomsorgen förra året.

När en medarbetare gick igenom en svår tid tog Mattias Olsson hand om hennes hund Isco. I år pryder han Mattias julkort till personalen.

Lärt sig planera

Mattias Olsson medger att det kan vara tufft ibland med alla olika arbetsuppgifter.

– Man är en mångfixare, men det är en frihet under ansvar och jag har lärt mig planera.

Att nattpersonalen på Hagalund är så nöjda med sin chef beror inte enbart på att han är morgonpigg. Det undersköterskorna beskriver är en omtänksam person som är mån om sin personal.



Undersköterskan Bujar Kurti, som också jobbar som samordnare och med chefsstöd, lyfter att nattpersonalen lätt glöms bort på en arbetsplats.

– Mattias är helt annorlunda för han bombarderar oss med information dagligen. Han är verkligen en bra chef som ser oss alla och behandlar oss lika.