Precis innan julafton kom beskedet att Biltema i Karlstad varslar samtliga av sina anställda. Nu har förhandlingarna avslutats och beskedet är att alla 55 medarbetare i Karlstad blir uppsagda från sitt jobb på varuhuset.

– Vi är besvikna och ledsna för det bolaget har gjort. De ville inte lyssna på något av våra förslag, säger Martin Boström, regionalt skyddsombud på Handels som satt med i de förhandlingar som pågått under jul och nyår.

Uppsägningarna beror på att Biltema stänger sitt varuhus i Karlstad, eftersom den nuvarande lokalen ska byggas om.

– Jag tycker det är osmakligt, vi visste att det skulle rivas men vi hade hoppats på att hitta någon lösning, säger Martin Boström.

Fanns flera alternativ

Under förhandlingarna hade facket tre förhoppningar:

De anställda skulle få möjlighet att arbeta på Biltemas nya varuhus i Säffle. Att utöka återanställningsrätten för de uppsagda. Att företaget skulle flytta verksamheten i Karlstad till en tillfällig lokal.

Det var den sista punkten som Martin Boström hyste störst förhoppningar till.

– På andra sidan gatan ligger ett nytt och fräscht hus där K-Rauta hade sin tidigare affär. Nu står det helt tomt, vi föreslog att vi kunde flytta in där så länge men fick kalla handen, säger han.

”Inte nöjda”

Enligt Biltema ska det nya varuhuset i Karlstad stå klart inom ett år. Men Martin Boström tror att det kan komma att dröja längre tid än så.

– Vi har försökt få till förlängd återanställningsrätt så att några av arbetarna kan få komma tillbaka när det nya varuhuset är klart, men vi fick noll respons för det, säger han.

Återansställningsrätt Om du har blivit uppsagt på grund av arbetsbrist har du rätt till att bli erbjuden nytt arbete om företaget behöver nyanställa. Återanställningsrätt, eller företrädesrätt, gäller hela uppsägningstiden och nio månader framåt. Läs mer

Under våren öppnar Biltema ett nytt varuhus i Säffle och facket ansåg att de anställda kunde erbjudas jobb där i väntan på det nya varuhuset i Karlstad.

Företaget har inte öppnat för den möjligheten.

– Vi är inte nöjda, inte på något sätt, säger Martin Boström.

Arbetet har sökt Biltema för en kommentar.