Behöver jag berätta för min chef när jag vill gå i pension?

❔ Får chefen fråga när jag ska gå i pension?

Är det okej för en arbetsgivare att fråga när man tänkte gå i pension och behöver jag i så fall svara på det?

❕ Du har ingen skyldighet att svara

Jag förstår det som att din arbetsgivares fråga har sin grund i att du inom en inte alltför avlägsen framtid skulle kunna ”gå i pension”.

Att en arbetsgivare ställer frågor rörande pensionsplaner utgör i de flesta fall inte en särbehandling. För att kunna planera verksamheten har arbetsgivaren ett intresse av att veta svaret på frågan om pensionering.

EN HELT ANNAN SAK är att du inte har någon skyldighet att svara arbetsgivaren. Du kanske har tänkt på saken men ännu inte bestämt dig eller så har du inte alls övervägt det. Du är inte i något fall skyldig att lämna något av dessa svar till arbetsgivaren. Men det finns regler för när en arbetstagare som avser att gå i pension senast måste meddela arbetsgivaren detta.