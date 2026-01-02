Hemtjänstpersonal fastnar i snökaoset – får fortsätta till fots

Artikeln i korthet Anställda inom hemtjänsten i Ulricehamn har haft problem med att nå vårdtagare på grund av snöovädret. Vissa anställda har behövt hjälp med bärgning och ibland fått gå till fots.

Kommunen har utrustat alla bilar med krislådor som innehåller filtar, ficklampor och annan utrustning.

Stormen Anna har lett till gula och orangea varningar från SMHI i stora delar av landet, och flera kommuner har gått upp i stabsläge för att klara snöfallet under helgen. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Anställda på hemtjänsten har svårt att ta sig ut till vårdtagare när ovädret hindrar framkomligheten. I Ulricehamn har flera anställda fått hjälp med bärgning efter att ha kört fast, berättar verksamhetschefen Simon Elfgren.

– Några har fått gå till fots sista biten fram till huset. Det är förstås utmanande, men våra medarbetare har gjort ett fantastiskt jobb. Läget är under kontroll, även om dagen varit tuff, säger Simon Elfgren.

Han menar att kommunen sedan tidigare har en god krisberedskap, men att mängden snö har inneburit en påfrestning även för erfarna medarbetare. Under morgonen har framkomligheten varit den största utmaningen.

Snöröjare hinner inte med

Snöröjningen har haft svårt att hinna fram överallt, vilket gjort det tufft för personalen att både ta sig till jobbet och mellan brukare.

– Vi har bra fordon, men det är klart att det kan vara intressant att kolla på sånt efter det här. Det är något vi kan dra lärdomar av. Men ibland går det helt enkelt inte att undvika att man kör fast, säger Simon Elfgren.

Simon Elfgren, verksamhetschef inom Ulricehamns kommun.

Utöver att se till att anställda har tillgång till bra fordon har kommunen i Ulricehamn utrustat alla bilar med så kallade krislådor – med filtar, ficklampor och annan nödvändig utrustning om personalen skulle bli stående.

– Det kan bli relevant att ha till hands. Vi jobbar hela tiden med att stärka vår beredskap, säger Simon Elfgren.

”Inte första året vi har snö”

Flera kommuner i landet har redan gått upp i stabsläge för att kunna samordna insatserna inför fortsatt snöfall.

Ovädret Anna har medfört gula och orangea varningar från SMHI i stora delar av landet, och mer snö väntas falla under helgen.

I Ulricehamn följer man utvecklingen noga, enligt Simon Elfgren har medarbetarna kontroll över situationen, men att de alltid att kunna ta lärdomar från ovädret.

– Det är inte första året vi har snö, men det är alltid en utmaning. Vi kommer att se över vad vi kan göra ännu bättre nästa gång, säger Simon Elfgren.