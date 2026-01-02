Efter mer än 20 år som legitimerad psykolog har han fått nog. Nu uppmanar Jonas Arnqvist fler att säga ifrån och omfamna sin inre ”bitch” i arbetslivet.

Genom åren har han träffat översnälla människor, som enligt honom, borde bli ”sämre” arbetskollegor för sin egen skull. Annars är risken stor för stress och utbrändhet.

– Det handlar om att våga bete sig på ett sätt som somliga tycker är otrevligt. Syftet är att främja det som är värdefullt för dig. Ibland behöver man bråka, säger Jonas Arnqvist.

Det gäller inte minst personer som arbetar inom vården eller skolan, där många ”ställer upp” och känner en stark pliktkänsla.

Psykologen Jonas Arnqvist håller kurser i bitchighet.

Män mellan 40 och 50 bitchproffs

Till skillnad från dessa grupper brukar i regel högutbildade män mellan 40 och 50 vara proffs på att bitcha, enligt Jonas Arnqvist.

– Det ingår mer i mansrollen att bråka och ta tillvara sina egna intressen. I den åldern är man också någorlunda trygga i vem man är, men inte så pass gammal att arbetsmarknaden ser svår ut om man vill byta jobb, säger Jonas Arnqvist.

I våras startade han en bitchkurs. Med det menas en kurs där personer från olika yrken får öva på att sätta ned foten, säga nej och stå upp för sig själva – med hjälp av olika ”bitchtekniker”.

Arbetet ringde upp bitchexperten inför det nya året.

❔ Vad har du för tips till den som vill bli en bättre bitch på jobbet 2026?

– Bitchighet är en kunskap man bygger upp över tid, men ett första steg är att börja säga nej. Inte minst om du är en person som svarar ”ja” på ren reflex, till exempel när någon vill att du tar på dig en extra uppgift. Om ett ”nej” känns svårt kan du be om betänketid. Då måste personen godta att du kanske kommer säga nej senare.

– Andra behöver sluta ”smajla upp sig”. Du behöver inte vara snäll, glad och trevlig hela tiden, du får finnas ändå. Jag kallar det där för glad teater. Dra ner på det i olika situationer.

❔ När är det läge att ta i med hårdhandskarna?

– En grundprincip är: beter sig motparten illa? Ibland finns det skäl att ge motparten lite näsbränna. Det finns chefer som i grunden är dåliga, samt chefer som blir dåliga för att de har en omöjlig arbetssituation.

– Men när du pratar med chefen är det viktigt att fundera igenom vad det kan kosta i förhållande till vad det kan ge. Det betyder inte att man inte ska bitcha, men tänk igenom hur du gör det.

❔ Hur bitchar jag på rätt sätt då?

– Oftast räcker det med en blick eller ett tonfall. Visa personen att det finns ett motstånd här. Budskapet ska vara: om du trappar upp ditt dåliga beteende kommer jag att trappa upp min protest.

– Många har problem med att över huvud taget våga skicka otrevliga signaler. Men om det saknas känsla blir budskapet inte lika trovärdigt.

❔ Är det alltid rätt att bitcha?

– Det finns kursdeltagare som ibland sagt att allt löste sig, så fort de berättade hur de mår eller vad de tycker för sin omgivning. I dessa lägen blir det lätt ”overkill” att direkt börja bitcha, man slår in en öppen dörr.

– En annan sak är att aldrig sparka på någon som redan ligger. Om någon till exempel har gjort något korkat eller har det jobbigt, kan man visa hänsyn och bitcha mer försiktigt.

❔ Men tänk om man inte vågar säga ifrån av rädsla för att bli illa omtyckt av kollegorna eller chefen?

– Det får man leva med. Det går inte att skydda sig själv och ta konflikter vid behov, utan att det blir jobbigt mellan varven. Men ofta är rädslan orimligt stor.

– Många gånger blir folk glada när du är tydligare med vad du vill. Bitchandet har en socialt sanerande effekt: de som bryr sig om dig blir glada, de som utnyttjar dig backar undan.

