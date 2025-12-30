Arbetsmiljölagen är tydlig. Det är arbetsgivaren som har arbetsmiljöansvaret.

Trots det ser jag en helt annan verklighet på arbetsplatser som ägs och drivs av privata företag.

Arbetsgivare som inte vill samarbeta med skyddsombuden, som visar totalt ointresse för att skapa en god arbetsmiljö och som faktiskt inte ens har rätt kunskap för att leva upp till det som lagen säger.

Vill inte samarbeta

Jag hör från medlemmar i den sektion där jag är ordförande, Kommunal Skåne vård/omsorg privat, att arbetsgivarna inte vill arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Arbetsgivaren vill inte heller samarbeta med skyddsombuden.

Mycket underligt tycker jag, då det är ombuden och de anställda som kan arbetsmiljön allra bäst.

Förutom ointresse ser jag, medlemmar och ombud att många chefer inte har koll på att det är deras ansvar och att ett samarbete med Kommunals skyddsombud gynnar både de anställda, verksamheten, samt företagets rykte.

I Arbetsmiljölagen står det att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

Vill inte privata arbetsgivare vara bra arbetsgivare? Vet de om att deras omdöme bestäms av hur personalen mår och vilken möjlighet de har att påverka sitt arbete?

Martina Karlsson

Ni måste satsa på oss

Vi vet att det krävs kompetent personal för att ta hand om dem som på något sätt behöver hjälp, omsorg eller stöd.

Men då måste vi ha arbetsgivare som faktiskt tycker att vi är värda att satsa på.

En god arbetsmiljö är en bra början för att få människor att vilja jobba i välfärden – och det kostar att vara en bra arbetsgivare.

Ett bra steg är samverkan mellan arbetsgivare, arbetsplatsombud och skyddsombud som enligt erfarenhet leder till en bättre arbetsmiljö.

Kavla upp ärmarna – gör jobbet

Varför stiger ni privata arbetsgivare inte fram och vill vara föredömen? Vem tänker ni ska jobba i era verksamheter?

Jag föreslår att ni ökar kunskapen hos dem som är satta att leda er verksamhet och att ni följer det som tydligt står i Arbetsmiljölagen.

Ni behöver ta ert lagstadgade ansvar och upprätthålla det arbetsmiljöarbete som ni är skyldiga att jobba med.

Gör det tillsammans med skyddsombud som är utsedda av den fackliga organisationen.

Det är ett vinnande koncept att jobba med arbetsmiljö. Se alla skyddsombud som en tillgång. Kavla upp ärmarna och gör jobbet. Läs lagen och ta ert ansvar.