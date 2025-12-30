Mer pengar till studenter och pensionärer, men även skattelättnader för de som tjänar mest.

Från och med årsskiftet höjs prisbasbeloppet med 400 kronor.

Beloppet räknas ut varje år av Statistiska centralbyrån (SCB) och är till för att bland annat ersättningar och bidrag ska ligga på samma nivå som övriga prisökningar i samhället.

Prisbasbeloppet Ett årligt värde som bestäms av regeringen, baserat på SCB:s index över prisutvecklingen. Är inflationen hög höjs prisbasbeloppet med mer, är den låg eller stabil blir även prisbasbeloppet en lägre summa. Sedan 2020 har beloppet gått från 47 300 kronor till att vara 59 200 kronor 2026. Prisbasbeloppet är till för att bidrag och ersättningar, som garantipensionen, dagsböter och studiebidrag ska följa andra prisförändringar i samhället. Läs mer

Blygsam höjning

Beloppet höjs från 58 800 kronor till 59 200 kronor 2026, en ökning på 0,7 procent.

Det innebär att studenter kan få ut ungefär 1000 kronor mer per år, eller 90 kronor extra i månaden. Även garantipensionen höjs med cirka 81 kronor per månad.

– Det är inte mycket att hurra för, man kommer att få några kronor extra men det är nog inget som kommer att märkas av särskilt mycket i hushållen, säger Sharon Lavie, sparekonom på Lendo.

Ökningen är lägre än vad den varit på flera år, detta då inflationstakten avtagit och nu bedömts som stabil enligt SCB.

Mellan åren 2022 och 2023 när inflationen var som högst höjdes beloppet med 4 200 kronor, att jämföra med 2026 höjning på 400 kronor.

Sharon Lavie är sparekonom på Lendo och tror inte att höjningen kommer att vara märkbar i plånboken.

Sänkt skatt för de som tjänar mest

Den största förändringen, enligt Sharon Lavie, är den höjda brytpunkten för statlig skatt – en skatt som endast betalas av de med en årsinkomst över en viss summa.

2026 hamnar den på 660 100 kronor per år, en höjning på 17 000 kronor.

Även jobbskatteavdraget höjs med 169 kronor. Det innebär att du måste tjäna upp till 25 042 kronor i månaden innan du behöver betala skatt.

– Det är små förbättringar som påverkar de som ligger precis på gränsen när det kommer till månadsinkomster. Det är lite extra pengar, men inget som ändrar på folks privatekonomi, säger Sharon Lavie.