I slutet av april dog den 25-åriga banarbetaren Kevin Calmernäs på spåren utanför Malmö när han blev påkörd av ett tåg. Kollegan skadades allvarligt.

Vi kan nu visa att banarbetare har varit nära att bli påkörda 28 gånger sedan dess under arbeten i spåren, enligt Transportstyrelsens tillbudsrapporter.

I juni kastar sig en banarbetare undan tåget i Norrköping med bara någon meters marginal. I augusti faller två andra baklänges ned i gruset vid sidan av spåret i Linköping, två meter från att bli påkörda.

I båda fallen känner varken Trafikverket eller lokförarna till att det pågår arbeten i spåren.

Jobbat med ”tågvarning”

Ett antal av de 28 incidenterna kan kopplas till arbetsmetoden ”tågvarning”, som innebär att banarbetare jobbar i trafikerade spår medan en av dem håller utkik. När ett tåg närmar sig ska tågvarnaren larma hela arbetslaget. Då gäller det för alla att genast ta sig undan med sina verktyg – minst 15 sekunder innan tåget dånar förbi.

Så fungerar tågvarning Tågvarning är en arbetsmetod som används vid arbeten i trafikerade järnvägsspår. En banarbetare har som enda uppgift att hålla utkik efter tåg och varna kollegorna. Varken lokförare eller trafikledning informeras när arbetet sker med tågvarning. Före olyckan i Malmö den 24 april 2025 fick metoden användas på spår där tågen körde i upp till 150 kilometer i timmen, men nu är hastigheten sänkt tills vidare. Tågvarning får bara användas om sikten är god och om arbetslaget har en säker utrymningsväg. De får exempelvis inte korsa ett annat trafikerat spår. Läs mer

Det finns inga krav på att i förväg informera Trafikverkets trafikledning eller lokförare om den här typen av arbeten.

Under hösten kunde Arbetet och Sekotidningen avslöja att arbetsmetoden användes vid dödsolyckan i Malmö. Innan olyckan hade det skett 151 incidenter där banarbetare varit nära att bli påkörda under en nioårsperiod.

Känner till farorna

Trafikverket, som ansvarar för säkerheten i spåren, är fullt medvetna om farorna med arbetsmetoden. I en internrapport från förra året går det att läsa om det “kritiska behovet att avskaffa” den.

Inledningen på Trafikverkets internrapport, där det slås fast att tågvarning är en farlig arbetsmetod.

Arbetsplatskontrollanter upptäcker också ofta personal jobba felaktigt. Senast i augusti var ett arbetslag på fel plats, dessutom med en tågvarnare som svarade i telefon flera gånger under pågående arbete.

Trots larm från olika håll om farorna med tågvarning tillåts arbetsmetoden.

Åsa Anderzén är Trafikverkets säkerhetschef för järnvägsunderhållet i Sverige.

Varför fortsätter barnarbetare nästan att bli påkörda?

– I de flesta fall handlar det om att man ”bara ska göra en liten sak”, vilket man inte tycker motiverar ett samtal till trafikledningen för att stänga av spåret, säger Åsa Anderzén.

”Står på fel plats”

Ett antal av de 28 incidenterna kan även ha skett när ena spåret har stängts av för arbete och tåg har fått grönt ljus att köra på spåret intill, menar hon.

– I de fallen handlar det ofta om bristande lokalkännedom, att man befinner sig utanför sitt skyddsområde eller står på fel plats, säger Åsa Anderzén.