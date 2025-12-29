🍾 Årets festprisse – igen!

Mycket har sagts och skrivits om statsministerns myckna partajande. När han i fjol fyllde 60 år firade han i en månad. Men som den glada gamäng Ulf Kristersson är, så är han också bjussig.

I år kunde Aftonbladet till exempel berätta att Kristersson låtit sin dotter partaja med sin studentförening på Harpsund – fastigheten som donerades till staten som statsministerns hedersbostad och representationsplats.

Även Kristerssons svägerska har firat där. Dessutom skulle friskolan Europaskolan – där statsministerns fru är vice ordförande – ha festat i statsministerns officiella residens Sagerska.

Staten, det är jag, sade Napoleon. Hörde jag skål? säger Kristersson.

💰 Årets a-kassa

Efter bara två år som partiledare för Centerpartiet avgick Muharrem Demirok i februari 2025.

I maj samma år valdes Anna-Karin Hatt till ny ordförande. I oktober avgick hon, och sedan november är det Elisabeth Thand Ringqvist som leder C.

Vem är partiledare om ett år? Fan vet, men nog piggar det upp att ett parti som länge arbetat för mer flexibilitet (läs: otrygghet) på arbetsmarknaden agerar så här?

Riktigt lika piggt är det inte att Hatt får 1,6 miljoner kronor för att under en ”omställningsperiod” kunna landa ”i en ny verklighet”.

🦈 Årets börshajar

Många ministrar fick i år kritik för sina aktieinnehav. Exempelvis avslöjade SR att utrikesminister Maria Malmer Stenergard köpte aktier i ett försvarsföretag samtidigt som regeringen förhandlade om en storaffär som gynnade företaget.

Och civilminister Erik Slottner var med och beslutade om en park med vindkraftverk när han ägde aktier i företaget som ville bygga parken.

Nu har det kommit nya riktlinjer kring ministrarnas aktieinnehav. De får helt enkelt göra som man gjorde förr: vänta med att göra stålar på sin kunskap, sitt kontaktnät och sitt mygel tills efter att de avgått.

Utrikesminister Maria Malmer Stenergard köpte aktier i ett försvarsföretag samtidigt som regeringen förhandlade om en storaffär som gynnade företaget.

🚸 Årets våra barn, andras ungar

I somras avslöjades det att Johan Forssells son varit aktiv inom den våldsbejakande högerextremismen. Enligt tidskriften Expo har 16-åringen spridit, publicerat och gillat högerextrem propaganda samt försökt rekrytera andra unga till en militant radikal miljö.

Regeringen – med statsministern och justitieministern i täten – slog fast att detta var en icke-sak. Denna 16-åring ska behandlas som det barn han är, allt annat vore oförskämt.

Att vara anhörig till en våldsbejakande extremist är ett privat bekymmer om du har makt och inflytande. Om du har ”fel” hudfärg, ”fel” namn och bor i ”fel” förort är det ett samhällshot.

Forssell berättade i TV4 att han tagit ett allvarligt snack med sin son, och regeringen kunde utan knussel gå vidare med att 16-åringar – och deras 13-åriga småsyskon – absolut inte ska behandlas som barn av vare sig politiker, polis eller rättsväsende.

I somras avslöjades det att Johan Forssells son varit aktiv inom den våldsbejakande högerextremismen.

🗞️ Årets mediegärning

Högern toksatsar inför valet. Godsherre-cosplayern Henrik Jönsson har fått hemliga miljoner för att starta medieplattformen 100 procent.

Kvartal nyanställer och vill locka folk som ”vågar säga som det är”. Fokus växlar upp och ska bli ett ”andningshål” för folk som är ”trötta på att bli uppfostrade”.

Allt samtliga frifräsarsatsningar kokar ner till att Jönsson, Paolo Roberto, Jan Emanuel, Ivar Arpi och Johan Hakelius fräser om att SVT är vänster och att kvinnor är kvinnor och män är män är förstås bara en lustig slump.

📍 Årets propp

I september blev biståndsminister Benjamin Dousa (M) varse om att rasism finns. Insikten kom till honom när SD-toppen Jessica Stegrud ifrågasatte ministerkollegan Parisa Liljestrands svenskhet.

Då ”kändes det”. Ja, själva ”proppen gick ur”, skrev Dousa i en kulturtext i Dagens Nyheter.

Fick det någon effekt? Nej då. Jimmie Åkesson försvarade Stegrud. Och Dousa – som själv har varit noga med att avfärda andras upplevelser av rasism – sitter kvar som minister på SD:s nåder. Tur att proppen gick att få i igen.

I september blev biståndsminister Benjamin Dousa (M) varse om att rasism finns. Insikten kom till honom när SD-toppen Jessica Stegrud ifrågasatte ministerkollegan Parisa Liljestrands svenskhet.

🔫 Årets vapenskrammel

Skolskjutningen på Risbergska präglade våren. Vem var gärningsmannen? Vad hade han för motiv att mörda tio personer?

Attentatet ledde också till den mest infekterade striden hittills inom regeringssamarbetet. Efter massakern ville Tidöpartierna sätta stopp för AR-15, ett halvautomatiskt kulgevär med militärt utseende som somliga tycker ser tufft ut.

Jimmie Åkessons kompis Richard Jomshof avgick i protest som ordförande i justitieutskottet och AR-15-vänner rasade. Efter ett massivt påverkansarbete från vapenlobbyn ändrade sig regeringen i oktober: de vapen som redan finns ska inte tvångsinlösas.

I samma veva kunde Expo berätta att nazistiska Aktivklubbar använder sig av AR-15 i sin propaganda. Så kan det gå.

🐯 Årets papperstiger

Det finns så många intressanta turer i affären kring Henrik Landerholm, Ulf Kristerssons barndomsvän som blev nationell säkerhetsrådgivare, att hälften vore nog.

Landerholm tappade bort sekretessbelagda handlingar, han rekryterade personal utan säkerhetsprövning, glömde sin telefon på en utländsk ambassad och lämnade flera gånger känsligt material obevakat.

Det slutar inte där. Regeringskansliet raderade material som skulle lämnas till Säpo och inlägg i sociala medier från Landerholm skrevs av statsministerns presschef utan säkerhetsdirektörens vetskap.Värna rikets säkerhet? More like Henriks säkerhet.

🧌 Årets tomtefar i trollfabriken

Ingen bland rikets män lät sin förtrytelse taga så högljudd och oförställd gestalt som herr Carl-Oskar Bohlin, moderat statsråd och förvaltare av det civila försvarets angelägenheter, när det genom televisionens försorg – närmare bestämt genom kanalen TV4 – vederbörligen ådagalades att Socialdemokraternas partitidning, benämnd Arbetet i Politik, via ett nät av sajter och konton i de sociala mediernas myller spridit politiska budskap utan att alltid låta avsändarskapet klart och otvetydigt framträda.

Herr Carl-Oskar Bohlin, moderat statsråd och förvaltare av det civila försvarets angelägenheter.

Herr Bohlin innehar nämligen, såsom bekant torde vara för varje uppmärksam medborgare, ämbetet såsom rikets särskilde tillsyningsman över desinformationens fasor; ett kall vilket han, gud ske lov och fosterlandet till fromma, uppbär med en gravallvarsam nitälskan.

Att samme man i tidigare sammanhang icke dragit sig för att sprida budskap, vilka vid närmare besinning visat sig hava sitt ursprung i kretsar stående den moskovitiska maktsfären nära är dock ett förhållande som varken synes föranleda harm, knot eller ens stilla förlägenhet.