Klockan 16 en fredag i mörkaste december, efter Kristina Welins allra sista arbetspass i H&M-butiken på Gustaf Adolfs torg i Malmö, väntade en limousin.

Den hade hennes man ordnat.

Sedan åkte hon, maken och de kollegor som hade hunnit sluta jobbet för att fira på restaurang.

– Jag har aldrig tagit studenten, examen eller så. Därför var det kul att göra något extra och det blev helt fantastiskt, säger Kristina Welin, och poängterar att det var synd att inte alla hennes kollegor kunde följa med i limon.

Älskat vardagen

– Men det är ju så för oss som jobbar i handeln, vi behöver bemanna och kunde ju inte stänga butiken mitt i julhandeln.

Hon poängterar hur mycket hon har älskat jobbet, kollegorna och kunderna.

– Åh, vad jag kommer att sakna vardagen med dem!

Tidigt klädintresse

Kristina Welins stora klädintresse började tidigt. Som liten satt hon på stadsbussar och studerade vad människor hade på sig.

Sina första självvalda skor placerade hon andäktigt nedanför sin säng när hon sov.

I 12-årsåldern började hon själv ta färjan till Köpenhamn.

Hon gick in i den danska huvudstadens mest hippa butiker och köpte något klädesplagg som hon hade koll på genom ständig läsning av modemagasin.

Sedan tog hon färjan hem igen.

– I dag är det svårt att förstå hur mina föräldrar kunde tillåta det. Men jag hade varit mycket i Köpenhamn med min storebror innan dess.

Kristina Welin har alltid varit noga med att ta emot unga kollegor med öppna armar. ”Jag får fortfarande tackbrev och besök i butiken. Det värmer.”

Prao på H&M

När det var dags för prao i högstadiet fick hon skolans enda plats på H&M.

Hennes klädintresse var vida känt, hon var alltid först med det senaste.

Redan första dagen imponerade hon på butikschefen. Hon skulle sortera galgar på lagret och var klar på ett ögonblick.

– ”Men inte kan du vara färdig redan?!” sa chefen. Men det var jag.

Fast jobb som 15-åring

Efter två praoveckor erbjöds hon timanställning.

När hon gått ut årskurs nio drog butikschefen in henne på kontoret och räckte henne ett tillsvidarekontrakt.

– Det låter ju helt absurt i dag, när det är så svårt att få fast heltid.

Egentligen hade hon kommit in på en skola för att utbilda sig till dekoratör.

– Men chefen lovade att jag skulle få lära mig allt det inom H&M. Och det fick jag. Jag har älskat att gå till jobbet, varje dag i 50 år. Och jag har alltid varit stolt över H&M, det är som min familj.

H&M-grundaren inspekterade

På 70- och 80-talen kunde H&M:s grundare Erling Persson dyka upp oanmäld i butiken, elegant och med skarp blick.

– Han gav alltid feedback. Ibland tyckte han vi hade för god ordning, butiken fick inte se ut som ett museum.

Hon har också expedierat kändisar. I butiken i BK-huset, anrikt och känt för Malmöborna, servade hon Björn Borg och hans fru Mariana, Tommy Körberg, Pernilla Wahlgren, Mauro Scocco och Sanne Salomonsson.

– Men jag missade Alice Cooper och hans mamma! Då var jag ledig, det är min stora sorg.

Kristina Welin Ålder: 65 år

65 år Familj: Man. “Vi träffades på ett uteställe en kväll när jag var på aw ihop med mina kollegor. Mycket i mitt liv relaterar till H&M.”

Man. “Vi träffades på ett uteställe en kväll när jag var på aw ihop med mina kollegor. Mycket i mitt liv relaterar till H&M.” Ska göra som pensionär: Njuta av livet och inte passa så många tider. Träffa vänner och före detta kollegor! Resa. Beundra konst och vackra byggnader, som jag älskar. Läs mer

Ung och utfryst

Hon har också upplevt ett hierarkiskt arbetsliv.

Galgar som skulle hänga med millimeterprecision, ”Nia” kunder, stå i givakt vid inspektioner och som yngst placeras längst ner.

– När jag började i BK-huset hade H&M just köpt hela fastigheten och tagit över personal från en tidigare butik. De var i två läger och jag var minst 20 år yngre.

Någon av de första dagarna var hon på väg att sätta sig på en stol i lunchrummet.

– Då lade en dam upp fötterna på den lediga platsen. ”Här kan du inte sitta.”

Det glada 80-talet

80-talet blev hennes glansperiod. Frisyrerna, färgerna, kläderna, sminket – allt.

Hon blev ansvarig för ungdomsavdelningen Impuls. Där fick hon fria händer, spelade egna spellistor på hög volym och byggde en miljö där kreativiteten styrde.

En dag kom en försändelse med enbart vita kläder. Det skulle inte sälja, tänkte hon – själv klädd i ceriserosa overall med skärp i midjan.

Erling Persson dök upp i samband med försändelsen, lyssnade och frågade vad hon tyckte.

Hon föreslog att butiken skulle köpa in ett par tvättmaskiner och färga plaggen själva.

Lukrativ pastell-bonanza

H&M-grundaren gav klartecken. Kristina Welin och en kollega rusade därefter mellan butik och tvättmaskiner på lagret i flera dagar.

Resultat: kläder i cerise, turkost, gult och ljusblått som de staplade på butikshyllorna i nyansvacker ordning.

– Oj, som vi sålde! Ryktet spreds över hela stan.

Upplevt tuffa tider

När H&M blev globalt förlorade de enskilda butikerna mycket av sin självständighet.

– Det är så hela världen har utvecklats, H&M är ju en del av den.

På 90-talet blev tiderna mer kärva.

Men med erfarenhet från flera olika chefsroller kan Kristina Welin se att vissa förändringar har varit nödvändiga.

– Sedan har det kanske inte skötts på bästa sätt i alla situationer, säger hon och syftar bland annat på de många hyvlingar som har blivit vardag för många.

Peppat yngre

Hon har alltid varit noga med att ta emot unga kollegor med öppna armar.

– Jag får fortfarande tackbrev och besök i butiken. Det värmer.

För fem år sedan klev hon av sin sista chefsroll och gick tillbaka till att vara butiksanställd. En lönesänkning, men hon ville ge plats åt yngre.

– Visa vad du går för, kom alltid i tid, tänk på att du faktiskt står på en scen i butiken och representerar H&M varje dag – det ger resultat, vill hon råda dagens unga.

Och släpp mobilerna på rasten, tipsar Kristina Welin.

– Många yngre sitter inte med och pratar under lunchen. Men det ger så mycket. Det finns så mycket kunskap och glädje att lära av varandra.