Artikeln i korthet Under 2025 har 45 personer omkommit i arbetsplatsolyckor, med en ökning av arbetsrelaterade mord: nio dödsfall, vilket motsvarar 20 procent av alla arbetsrelaterade dödsfall. Tidigare år har denna siffra legat betydligt lägre, runt 5 procent.

Det rapporteras om flera tragedier, inklusive mord på en ambulanssjukvårdare och sju dödsfall orsakade av en skolskjutning. Incidenter som dessa har lett till krav på förbättrade säkerhetsåtgärder, såsom bättre informationsdelning mellan olika aktörer.

De vanligaste dödsolyckorna beror på fall- och fordonsolyckor. Arbetsmiljöverket betonar vikten av att förebygga dessa riskfyllda situationer genom att förbättra säkerhetskulturen och hanteringen av entreprenadstrukturer, där prispress och tidsbrist är vanliga riskfaktorer. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

En anläggningsarbetare kläms under en stenmur som rasat.

En taxiförare blir påkörd av ett tåg.

En fönsterputsare faller från en byggnad.

Det är några exempel på arbetsplatsolyckor med dödlig utgång 2025. Totalt miste 45 personer livet när de jobbade under det gångna året, enligt preliminära siffror från Arbetsmiljöverket. Hela listan finns i slutet av artikeln.

Morden sticker ut

Men det som sticker ut allra mest är att nio personer blev mördade på jobbet.

Går man bakåt i tiden handlar det om max ett par fall om året där någon mördats på arbetet. Men nu är det hela nio personer, motsvarande 20 procent av alla arbetsrelaterade dödsfall under året.

Det kan jämföras med snittet de senaste tio åren som ligger på 5 procent, en siffra där även dödsfall som orsakats av djur räknas in.

Ambulanssjukvårdare huggen till döds

Mannen som öppnar dörren går direkt till attack med en kniv. Ambulanssjukvårdaren Helena dör på plats.

– Det var en kollega som ringde och sa att det nog var Helena som var dödad, att hon var död. Då bara föll allting, jag blev helt förkrossad. Det är ofattbart, säger Per Brinkberg som arbetat med den mördade kvinna i över 20 år.

Han beskriver henne som trevlig, glad och positiv. Och väldigt säkerhetsmedveten.

– Om hon hade vetat om vad som hände tre dagar innan hade hon aldrig åkt dit utan polishandräckning.

Och det var tre dagar tidigare som han själv åkte på ett larm till en man som hade planer på att ta sitt liv. På plats blev mannen aggressiv och attackerad Per Brinkberg med ett basebollträ. Han fick ett slag på armen men lyckades få stopp på attacken.

Då hade mordet aldrig skett

Efteråt berättade Per Brinkberg för sin chef och skrev en rapport om vad som hänt. Men den informationen fördes aldrig vidare.

Hade den gjort det är Per Brinkberg övertygade om att mordet aldrig hade skett. Mannen som attackerat honom var nämligen samma man som dödade Helena.

– Det gör det extra jobbigt för mig, att informationen inte har gått fram. Det är ju en stor sorg för oss, men jag har jobbat på. Vi får inte släppa det här. Det måste bli en förändring, för Helenas skull.

Blommor och ljus vid minnesplatsen för den mördade ambulansföraren i Harmånger.

Mordet har lett till omfattande krav på att det ska bli möjligt att lägga in varningar för farliga patienter hos SOS Alarm.

Regeringen har nu tillsatt en utredning som ska undersöka hur information ska kunna delas mellan olika aktörer.

Per Brinkberg är övertygad om att Helena fortfarande varit i livet om det varit möjligt att flagga farliga adresser.

– Det hade absolut inte hänt då. De hade aldrig åkt dit utan att ha med sig polisen.

Sju dog i skolskjutningen

Anledningen till att 2025 blivit ett så våldsamt år beror framför allt på skolskjutning på Risbergska skolan i Örebro.

Då dog sammanlagt elva personer. En av dem var gärningsmannen själv.

Av de övriga tio var fem vårdbiträden och en personlig assistent som var där för utbildning på betald arbetstid, samt en komvuxlärare som jobbade på skolan.

Det innebär att sju personer räknas med i Arbetsmiljöverkets statistik över de som omkommit på jobbet.

Knivhöggs på Ica Maxi

Men det började redan i januari, då en 60-årig kvinna höggs till döds när hon jobbade på Ica Maxi.

Då hade en ung man cirklat runt i butiken i över en timme.

Personalen reagerade på att han verkade skum. Vad de inte visste var att han strax innan köpt en kniv. I förhör har han uppgett att han köpte den för att ta sitt eget liv.

I stället går han plötsligt till attack och hugger kvinnan som svårt skadad förs till sjukhus. Men hennes liv går inte att rädda.

De vanligaste olyckorna

Övriga olyckor under året följer ett tragiskt mönster. Samma typer av olyckor med samma orsaker år från år.

Det handlar främst om fall- och fordonsolyckor.

– Det enkla svaret, varför människor dör just av de här händelserna, beror på att de är riskfyllda. Faller du från hög höjd, kläms i ett arbetsfordon eller blir påkörd av en lastbil – så handlar det om höga energier och starka krafter. Risken att dö är större än om du snubblar på en tröskel. Därför är det så viktigt att förbygga sådana risker, säger Karin Günther, programledare för Arbetsmiljöverkets nollvisionsarbete.

Enligt henne handlar det ofta att det är något som avviker från det normala, att något går sönder, att det är ovanliga arbetsmoment eller att jobbet utförs på en annorlunda plats.

De vanligaste händelser med dödlig utgång Fall från högre nivå till lägre (t.ex. byggnadsställningar, tak, stegar).

Olyckor med arbetsfordon och mobila maskiner.

Lastning och lossning av gods där personer befinner sig i riskområdet.

Personer klämda eller träffade av föremål (maskindelar, träd, jordmassor, höbalar).

Trafikolyckor på allmän väg under tjänsteuppdrag. Dessa händelser står för cirka 80–85 % av alla dödsolyckor. Fordons- och fallolyckor utgör tillsammans cirka två tredjedelar av samtliga fall. Källa: Arbetsmiljöverket Läs mer

Prispress och tidsbrist är riskfaktorer

Det är arbetsmoment som sker sällan eller är improviserade och då missas ofta tillräckliga säkerhetsbedömningar.

– Det handlar ofta om strukturella faktorer, som komplicerade entreprenörskedjor, flera aktörer på arbetsplatsen, pressade priser och tidsbrist. Vi ser också ofta brister i säkerhetskulturen. Det vill säga de gemensamma värderingar, attityder, uppfattningar och beteenden som påverkar hur säkerhet prioriteras och hanteras i en organisation, säger Karin Günther.

Dödlig storm

I mellandagarna slog stormen Johannes till och lamslog stora delar av norra Sverige.

Flera hushåll blev utan el och vatten, och mängder av träd blåste omkull i stormen.

Under stormen omkom två personer som arbetade med röjning i skogen.

Den ena, en man i 60-årsåldern, efter att ha klämts fast under ett träd i Härnösand.

Dygnet därpå omkom en man i 60-årsåldern som utförde arbete i skogen i Hofors. Även han fick ett träd vält över sig.

Polisen utreder händelsen i Hofors som en arbetsplatsolycka, men det är ännu okänt var mannen arbetat.