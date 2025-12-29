De dog på sitt jobb 2025 – nio mördades: ”Förkrossad”
Nio personer mördades på jobbet under 2025. Totalt var det 45 personer som gick till jobbet och aldrig kom hem igen under det gångna året.
”Det är ofattbart”, säger Per som var kollega till ambulanssjukvårdaren som knivhöggs till döds i september.
En anläggningsarbetare kläms under en stenmur som rasat.
En taxiförare blir påkörd av ett tåg.
En fönsterputsare faller från en byggnad.
Det är några exempel på arbetsplatsolyckor med dödlig utgång 2025. Totalt miste 45 personer livet när de jobbade under det gångna året, enligt preliminära siffror från Arbetsmiljöverket. Hela listan finns i slutet av artikeln.
Morden sticker ut
Men det som sticker ut allra mest är att nio personer blev mördade på jobbet.
Går man bakåt i tiden handlar det om max ett par fall om året där någon mördats på arbetet. Men nu är det hela nio personer, motsvarande 20 procent av alla arbetsrelaterade dödsfall under året.
Det kan jämföras med snittet de senaste tio åren som ligger på 5 procent, en siffra där även dödsfall som orsakats av djur räknas in.
Ambulanssjukvårdare huggen till döds
Mannen som öppnar dörren går direkt till attack med en kniv. Ambulanssjukvårdaren Helena dör på plats.
– Det var en kollega som ringde och sa att det nog var Helena som var dödad, att hon var död. Då bara föll allting, jag blev helt förkrossad. Det är ofattbart, säger Per Brinkberg som arbetat med den mördade kvinna i över 20 år.
Han beskriver henne som trevlig, glad och positiv. Och väldigt säkerhetsmedveten.
– Om hon hade vetat om vad som hände tre dagar innan hade hon aldrig åkt dit utan polishandräckning.
Och det var tre dagar tidigare som han själv åkte på ett larm till en man som hade planer på att ta sitt liv. På plats blev mannen aggressiv och attackerad Per Brinkberg med ett basebollträ. Han fick ett slag på armen men lyckades få stopp på attacken.
Då hade mordet aldrig skett
Efteråt berättade Per Brinkberg för sin chef och skrev en rapport om vad som hänt. Men den informationen fördes aldrig vidare.
Hade den gjort det är Per Brinkberg övertygade om att mordet aldrig hade skett. Mannen som attackerat honom var nämligen samma man som dödade Helena.
– Det gör det extra jobbigt för mig, att informationen inte har gått fram. Det är ju en stor sorg för oss, men jag har jobbat på. Vi får inte släppa det här. Det måste bli en förändring, för Helenas skull.
Mordet har lett till omfattande krav på att det ska bli möjligt att lägga in varningar för farliga patienter hos SOS Alarm.
Regeringen har nu tillsatt en utredning som ska undersöka hur information ska kunna delas mellan olika aktörer.
Per Brinkberg är övertygad om att Helena fortfarande varit i livet om det varit möjligt att flagga farliga adresser.
– Det hade absolut inte hänt då. De hade aldrig åkt dit utan att ha med sig polisen.
Sju dog i skolskjutningen
Anledningen till att 2025 blivit ett så våldsamt år beror framför allt på skolskjutning på Risbergska skolan i Örebro.
Då dog sammanlagt elva personer. En av dem var gärningsmannen själv.
Av de övriga tio var fem vårdbiträden och en personlig assistent som var där för utbildning på betald arbetstid, samt en komvuxlärare som jobbade på skolan.
Det innebär att sju personer räknas med i Arbetsmiljöverkets statistik över de som omkommit på jobbet.
Knivhöggs på Ica Maxi
Men det började redan i januari, då en 60-årig kvinna höggs till döds när hon jobbade på Ica Maxi.
Då hade en ung man cirklat runt i butiken i över en timme.
Personalen reagerade på att han verkade skum. Vad de inte visste var att han strax innan köpt en kniv. I förhör har han uppgett att han köpte den för att ta sitt eget liv.
I stället går han plötsligt till attack och hugger kvinnan som svårt skadad förs till sjukhus. Men hennes liv går inte att rädda.
De vanligaste olyckorna
Övriga olyckor under året följer ett tragiskt mönster. Samma typer av olyckor med samma orsaker år från år.
Det handlar främst om fall- och fordonsolyckor.
– Det enkla svaret, varför människor dör just av de här händelserna, beror på att de är riskfyllda. Faller du från hög höjd, kläms i ett arbetsfordon eller blir påkörd av en lastbil – så handlar det om höga energier och starka krafter. Risken att dö är större än om du snubblar på en tröskel. Därför är det så viktigt att förbygga sådana risker, säger Karin Günther, programledare för Arbetsmiljöverkets nollvisionsarbete.
Enligt henne handlar det ofta att det är något som avviker från det normala, att något går sönder, att det är ovanliga arbetsmoment eller att jobbet utförs på en annorlunda plats.
Prispress och tidsbrist är riskfaktorer
Det är arbetsmoment som sker sällan eller är improviserade och då missas ofta tillräckliga säkerhetsbedömningar.
– Det handlar ofta om strukturella faktorer, som komplicerade entreprenörskedjor, flera aktörer på arbetsplatsen, pressade priser och tidsbrist. Vi ser också ofta brister i säkerhetskulturen. Det vill säga de gemensamma värderingar, attityder, uppfattningar och beteenden som påverkar hur säkerhet prioriteras och hanteras i en organisation, säger Karin Günther.
Dödlig storm
I mellandagarna slog stormen Johannes till och lamslog stora delar av norra Sverige.
Flera hushåll blev utan el och vatten, och mängder av träd blåste omkull i stormen.
Under stormen omkom två personer som arbetade med röjning i skogen.
Den ena, en man i 60-årsåldern, efter att ha klämts fast under ett träd i Härnösand.
Dygnet därpå omkom en man i 60-årsåldern som utförde arbete i skogen i Hofors. Även han fick ett träd vält över sig.
Polisen utreder händelsen i Hofors som en arbetsplatsolycka, men det är ännu okänt var mannen arbetat.
De dog på jobbet
|Datum
|Yrke
|Ålder
|Händelse
|7/1
|Butikssäljare, dagligvaror
|60
|Knivmördad i butik i Stockholm
|10/1
|Vårdbiträde, hemtjänst
|66
|Bilförare kolliderade med godståg i Dalarna
|10/1
|Bilförsäljare
|20
|Bilförare krockar med snödriva i Södermanland
|22/1
|Elektriker, installation
|56
|Elolycka i Västernorrland
|4/2
|Komvuxlärare
|68
|Mördad i skolskjutning, Risbergska i Örebro
|4/2
|Vårdbiträde, hemtjänst
|28
|Mördad i skolskjutning, Risbergska i Örebro
|4/2
|Vårdbiträde, institution
|32
|Mördad i skolskjutning, Risbergska i Örebro
|4/2
|Vårdbiträde, institution
|52
|Mördad i skolskjutning, Risbergska i Örebro
|4/2
|Vårdbiträde, hemtjänst
|54
|Mördad i skolskjutning, Risbergska i Örebro
|4/2
|Personlig assistent
|55
|Mördad i skolskjutning, Risbergska i Örebro
|4/2
|Vårdbiträde, institution
|46
|Mördad i skolskjutning, Risbergska i Örebro
|11/2
|Lastbilschaufför
|38
|Klämning i samband med arbete på lastbil i Stockholm
|26/2
|Säljledare, företag
|29
|Bilförare krockar med lastbil i Stockholm
|3/3
|Anläggningsarbetare, markarbeten, VA m.m.
|30
|Klämning under stenmur som rasat i Västra Götaland
|12/3
|Taxiförare
|66
|Bilförare påkörd av tåg i Västra Götaland
|1/4
|Markanläggare
|52
|Träffad av fallande grävmaskinsskopa i Västra Götaland
|15/4
|Yrkesfiskare, havsfiske
|68
|Fastnade i lina, föll överbord och drunknade i Västra Götaland
|24/4
|Termitsvetsare
|25
|Påkörd av tåg i Kronoberg
|25/4
|Guide
|34
|Fall från bergsvägg, fäste släppte i Norrbotten
|25/4
|Sportchef
|36
|Fall från bergsvägg, fäste släppte i Norrbotten
|28/4
|Fältkontrollant
|53
|Explosion vid bensinmack i Dalarna
|29/4
|Lastbilschaufför
|48
|Påkörd av annan lastbil i Skåne
|6/5
|Renhållningsarbetare, sophämtare
|37
|Föll från sopbil i Uppsala
|12/5
|Lastbilschaufför
|Klämd mellan släp och lastbrygga, Tjeckiskt företag
|13/5
|Fönsterputsare
|43
|Fall från byggnad, fäste på fallskyddsutrustning lossnade i Stockholm
|1/6
|Matros
|26
|Drunkning efter att bogserbåt sjönk i Stockholm
|13/6
|Chaufför, lastbil
|45
|Fall från bomlift i Västra Götaland
|17/6
|Hemtjänstvårdbiträde
|37
|Påkörd av tåg vid övergång i Stockholm
|30/6
|Däckserviceman
|54
|Klämdes under lastbil när personbil körde in i den i Västra Götaland
|1/7
|Lokalvårdare
|54
|Bilkollision med en annan bil i Västra Götaland
|29/7
|Ställningsbyggare
|29
|Fallande last i Västra Götaland
|30/7
|Dykare
|36
|Dykolycka, drunkning i Dalarna
|31/7
|Traktorförare, industri
|15
|Klämd fast i traktorekipage i Östergötland
|11/8
|Byggplatschef
|43
|Fall från byggnadsställning i Värmland
|14/8
|Fälttekniker
|26
|Klämd under sexhjuling, Polskt företag
|28/8
|Bussförare
|54
|Busskrock med personbil i Stockholm
|17/9
|Okänt yrke
|25
|Klämd under en värmeväxlare i Norge
|20/9
|Ambulanssjukvårdare
|47
|Mördad vid utryckning i Gävleborg
|22/9
|Cykelbud, mat
|73
|Cykelbud påkörd av motorcyklist i Stockholm
|25/9
|Statist
|55
|Explosion från distraktionsgranat i Stockholm
|14/10
|Sjöman
|Föll överbord utanför Skellefteå hamn från ett Brittisktflaggat fartyg
|29/10
|Tankbilschaufför
|Fall ner i tankbil i Danskt företag
|25/11
|Anläggningsarbetare
|35
|Klämd under en dumper, Polskt företag
|9/12
|Lastbilschaufför
|30
|Lastbil frontalkrockar med annan lastbil i Västmanland
|27/12
|Skogsarbetare
|60
|Klämd under fallande träd i Härnösand