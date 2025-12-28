Två arbetare avled under röjning i stormen

Under lördagen avled en man i 60-årsåldern efter att ha klämts fast under ett träd i Härnösand. Några timmar senare bekräftade det kommunalägda energibolaget Hemab att det var en av deras medarbetare som omkommit. Mannen arbetade i området i samband med stormen.

– Vi har tagit hem alla som varit ute, det är inte säkert att utföra några arbeten i fält. Detta gäller tills väderläget är bättre, säger Fredrik Olsson, chef för kund och marknad hos Hemab, till SVT Västernorrland.

Han säger även att företaget nu fokuserar på krishantering.

– Vi tar hand om de närmaste kollegorna. Vi har både kollegor som var med när det hände, men också de som jobbat tätt med den här kollegan.

Polisen utreder händelsen som arbetsmiljöbrott.

I skogen i Hofors

Dygnet därpå, under söndagen, avled ytterligare en man som arbetade i skogen under stormen. Denna gång en man i 60-årsåldern som utförde arbete i skogen i Hofors.

Larmet kom in till SOS vid halv åtta på lördagskvällen. Ett träd hade blåst omkull över mannen, han fördes till sjukhus, men enligt polisens uppgifter gick hans liv inte att rädda.

En anmälan om arbetsplatsolycka är upprättad och anhöriga är informerade.

Tidningen söker mer information om händelsen.

