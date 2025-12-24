Erkan har kört tomtetaxi i 20 år: ”Fick läsa på innan”

Artikeln i korthet Taxitomtar från Taxi Stockholm har blivit en tradition där chaufförer klär ut sig till tomtar för att överraska barn och sprida glädje under julen.

Erkan Arapi är en av de mest erfarna taxitomtarna och har varit involverad i 20 år av sina totalt 30 år som taxichaufför.

Chaufförerna tjäna sin vanliga lön med tillägg av dricks och ibland presenter som vin eller choklad. Efter genomförda uppdrag på julafton samlas de chaufförer som vill för ett julbord.

Det är en kall förmiddag vid Taxi Stockholms lokaler på Luntmakargatan i Stockholm. Här samlas ett gäng luttrade taxichaufförer för att gå en lite annorlunda utbildning. De har rekryterats för att vara bolagets taxitomtar julen 2025.

”Hoppas man får en bra storlek på dräkten så att man inte tappar brallorna”, säger någon.

Smala tomtar får använda kuddar

Inne i utbildningslokalen bjuds det på julmust, pepparkakor och skinkmacka. Utbildningsledaren instruerar hur kläderna ska sitta. Det är viktigt att man är i tid och tar uppdraget på allvar. Taxibolagets logga får heller inte synas någonstans under tomtedräkten.

”Och har ni inte redan en bra mage får ni fylla ut med kuddar,” säger han inför de skrockande chaufförerna.

Fenomenet med taxitomte börjar bli en riktig Stockholmsklassiker. I 20 år har invånarna genom Taxi Stockholm kunnat boka en tomte för att överraska barnen eller glädja anställda vid företagets julbord,

”Många är nervösa första gången”

En av dem som varit med sedan start är Erkan Arapi. Av de 30 år han jobbat som chaufför har han spenderat 20 julaftnar som taxitomte.

– Många är nervösa första gången. Det var samma för mig. Jag läste på en massa. Vad heter tomtens alla renar och sådant. Jag kommer ihåg att hjärtat slog hårt på första stället. Sedan lossnade det.

Taxichauffören Erkan Arapi har alltid fullt upp på julafton. 20 år i sträck har han agerat ”taxitomte” på olika håll i Stockholm.

Uppdragen kan pågå hela december, även om det är som mest intensivt på själva julafton. Då kan det bli stopp på fem, sex olika adresser. För det mesta flyter besöken på. Man får en glögg, delar ut paket till förväntansfyllda barn och tar lite bilder.

Tröstade leukemisjuk

Andra tillfällen är mer minnesvärda. Som när en pitbull reagerade starkt på hans dräkt och försökte attackera honom, eller när han besökte ett svårt sjukt barn.

– Jag minns en jag tror hade leukemi. Det var tufft. Men kändes också extra bra då, säger Erkan Arapi.

Precis som vid vanliga körningar får chaufförer anställda på åkerier sina vanliga 36 procent plus semesterersättning per ”tomtning”. Ovanpå det blir det en hel del dricks. Och man kan även få en flaska vin eller en ask choklad som present.

Fortsätter att ta körningar i dräkten

Efter de avslutade tomterundorna på julafton samlas de som vill för julbord i kontorslokalerna vid Luntmakargatan. Det brukar vara ett härligt sätt att avrunda, även om många också vill hem till sina familjer.

– Andra fortsätter att jobba och ta körningar med tomtedräkterna på. Det brukar ge riktigt bra med dricks.