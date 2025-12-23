Artikeln i korthet Regeringen föreslår en ny lag om exploatering av utländsk arbetskraft, som väntas träda i kraft den 1 juni 2026.

Brottet riktar sig mot arbetsgivare som låter personer arbeta under ”uppenbart orimliga villkor”. Brottet har två grader, exploatering och grov exploatering, med straffskalor upp till högst fyra års fängelse för grov exploatering.

Kritiker som Jämställdhetsmyndigheten och Frälsningsarmén menar att förslaget kan leda till att allvarligare brott som människohandel inte utreds fullt ut, vilket riskerar att de skyldiga undkommer med mildare straff och att utsatta arbetstagare inte betraktas som brottsoffer med rätt till skydd.

Företag som satt i system att tipsa gränspolisen. Och som på så vis får hjälp av polisen med att få bort papperslösa arbetare som de annars hade behövt betala ut löner till.

Det är bara ett av många vittnesmål om det växande skuggsamhället, från utsatta personer som sökt hjälp hos Frälsningsarmén.

Men få döms för att ha utnyttjat arbetare. I tisdags föreslog regeringen därför en ny typ av brott för att komma åt fler arbetsgivare. Brottet heter exploatering av utländsk arbetskraft (läs mer i faktaruta).

Eftersom Tidöpartierna är överens väntas den nya brottstypen införas 1 juni 2026.

”Skapar misstro till systemet”

Regeringen uttrycker i förslaget en oro för att så få dömts för de grövre brott som nu finns för utnyttjande i arbetslivet – människohandel och människoexploatering.

Det kan skapa ”en misstro till systemet” och leder till att ”vinsterna med att utnyttja arbetstagare anses överväga riskerna med att göra det”.

För att döma en chef till det nya brottet krävs endast att någon arbetat under ”uppenbart orimliga förhållanden”, inte som i dag att det dessutom ska ha skett under speciella former, exempelvis tvång.

Det nya brottet exploatering av utländsk arbetskraft Regeringen vill införa ett nytt brott i utlänningslagen – exploatering av utländsk arbetskraft.

Eftersom Tidöpartierna är överens väntas lagen röstas igenom i riksdagen. Det nya brottet införs 1 juni 2026.

Arbetsgivare eller någon med inflytande över personers arbetsvillkor kan dömas om de utnyttjar någon under ”uppenbart orimliga villkor”.

Det handlar om villkor som avviker från det normala. En helhetsbedömning görs, men avvikelser som gäller farlig arbetsmiljö kan väga tyngre än till exempel problem med löner.

Det nya brottet har två grader: Exploatering och grov exploatering.

Den som döms till exploatering kan få fängelse i högst två år.

Den som döms till grov exploatering kan få fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Grovt brott kan handla om ett särskilt hänsynslöst utnyttjande, eller om en verksamhet bedrivits i större omfattning.

Även om arbetstagarna är okej med de dåliga arbetsvillkoren för att kunna stanna i Sverige kan arbetsgivaren dömas för det nya brottet. Läs mer

Inte heller måste den drabbade medverka i brottsutredningen. Det vill sällan de utnyttjade arbetarna göra – de är rädda att skickas hem eller straffas av sina chefer.

Men flera experter är kritiska till regeringens förslag.

”Förövare kan komma undan”

Jämställdhetsmyndigheten, som har ett särskilt ansvar för arbetet mot människohandel, har till och med sagt nej.

Risken, enligt myndigheten, är att polis och åklagare kommer utreda en arbetsgivare för det nya brottet i stället för de allvarligare brotten människohandel eller människoexploatering, eftersom det är lättare att bevisa.

Paulina Bolton, utredare på Jämställdhetsmyndigheten, menar att politikerna stegvis infört allt mildare brott i lagen, för att komma åt den här allvarliga brottsligheten. Och att det leder fel.

– Då kan förövare komma undan med ett lindrigare straff, säger hon.

Paulina Bolton på Jämställdhetsmyndigheten tror att den nya lagförändringen riskerar att slå fel.

Hon är även orolig för att de drabbade arbetstagarna inte kommer ses som brottsoffer på samma sätt som vid de andra brotten. Något som kan leda till att ”brottsoffer inte får sina rättigheter tillgodosedda”, som myndigheten skrev i ett remissvar.

Det eftersom det nya brottet ligger i utlänningslagen och räknas som ett brott mot staten, inte mot individen. Paulina Bolton vill att mer resurser och fokus läggs på att satsa på att utreda de allvarligare brotten så långt det går.

”Missar att prioritera utsatta”

Madeleine Sundell är Frälsningsarméns nationella samordnare mot människohandel. Hon tycker, liksom Paulina Bolton, att politikerna borde utreda grova missförhållandena som just grova brott.

Om någon döms till de två allvarligare brotten människohandel och människoexploatering har offren rätt till skydd och stöd, enligt internationella regler.

Madeleine Sundell på Frälsningsarmén menar att många utsatta arbetare är rädda för kontakt med myndigheter.

– Anledningen till att vi knappt har några åtal och domar på området för arbetskraftsexploatering är att myndigheterna ständigt missar att prioritera rättigheter till utsatta. Våra erfarenheter i kontakter med utsatta är att de är rädda för myndighetskontakt för att det främst lett till att de hamnat i förvar och måste lämna landet, säger Madeleine Sundell.

Regeringen håller inte med om kritiken. I stället poängterar den att brottsutredningar alltid ska fokusera på det allvarligaste brottet som det finns grund för. Flera fackliga organisationer, som LO och TCO, är positiva till förslaget.

