Rengörare Näslund har gjort en utredning som visat att det finns ”brottsmisstankar” inom bolaget. Därför har företaget gjort en polisanmälan. ”Fusk eller oegentligheter” är oacceptabelt, skriver vd:n Eric Eriksson i ett mejl.

Facket Kommunal är kritiska mot kommunernas upphandlingar. Till exempel behöver kommuner bli bättre på att följa upp att det som står i avtalen följs i verkligheten, enligt Lars Frid, ombudsman på Kommunal.

Städaren Giulio minns värken som letade sig uppåt i kroppen, när han städade på olika idrottshallar i Upplands Väsby. Han var där på uppdrag av sin arbetsgivare, städjätten Rengörare Näslund.

Städbolaget hade vunnit upphandlingar om städning på kommunens förskolor, skolor och idrottshallar. I ett av kontrakten står det att städarna ska ha ”en god arbetsmiljö”, men Giulio beskriver en annan verklighet.

Enligt honom hade företaget sagt att två städare skulle utföra arbetet på idrottshallarna tillsammans, men i verkligheten säger Giulio att han jobbade ensam.

Med tiden fick han fler arbetsuppgifter att göra, men utan att få mer tid. Bland annat behövde han tvätta alla smutsiga golvmoppar som andra städare använt i närområdet.

När han sa ifrån hotade chefen med uppsägning, enligt Giulio, som egentligen heter något annat.

– Jag visste att de utnyttjade mig, men jag var tvungen att arbeta för att ha råd att leva, säger han.

I dag vill han helst glömma tiden på Rengörare Näslund, ett bolag som tack vare sina låga priser vunnit flera upphandlingar i kommuner de senaste åren. I Österåker och Stockholms stad städar de på skolor tack vare att deras pris är ”ekonomiskt mest fördelaktigt”, enligt kommunernas avtal, som Kommunalarbetaren läst.

Vilka är Rengörare Näslund? Företaget grundades 1972 och erbjuder lokalvård på flera ställen i mellersta Sverige. De har vunnit flera offentliga upphandlingar, bland annat i Örebro, Österåker, Stockholms stad och Söderköping. Tack vare sina framgångar inom offentlig upphandling har företaget ökat sin vinst. 2024 omsatte bolaget mer än 500 miljoner kronor, enligt årsrapporten 2024. Aktieägarna kunde därför plocka ut cirka 9 miljoner kronor i vinst. Facken Kommunal och Solidariska Städare varnar för lönedumpning och städare som far illa på företaget.

Arbetsskada anmäldes inte

Det har gynnat aktieägarna i Rengörare Näslund. Förra året plockade de ut 9 miljoner kronor i vinst, enligt årsrapporten. Men städaren Giulio fick betala ett annat slags pris för sitt arbete.

I dag gör det ont i hans högra axel.

Diagnosen: artros i axeln och nervsmärta i bröstkorgen. Orsaken: ”överbelastning på jobbet som städare”, enligt läkarutlåtande på 1177, som Kommunalarbetaren läst.

Men ingen arbetsskada har anmälts till myndigheter.

– Det är jobbigt. Jag var tvungen att jobba mycket och jag fick fysiska skador. Jag känner mig utnyttjad, säger han.

Giulios berättelse backas upp av facket Kommunal, som krävde att han endast skulle utföra arbetsuppgifter som han fick betalt för. Men Giulio är inte ensam om att ha dåliga minnen från Rengörare Näslund.

480 timmars övertid

2024 bröt flera städare i Stockholmsområdet tystnaden. De anställda vittnade om samma sak: att de inte hade fått betalt för allt arbete hos företaget.

Facket Kommunal drev mer än 40 fall kopplade till Rengörare Näslund under förra året.

Till exempel hade en person jobbat mer än 480 timmars övertid på ett år, utan att få ob-tillägg för drygt hälften av alla timmar, enligt facket.

– Det är katastrof. Kommunerna måste följa upp sina upphandlingar, de måste skärpa sig, säger Lars Frid, ombudsman på Kommunal, som arbetar för att sätta stopp för fusk och kriminalitet i städbranschen.

Sedan dess har de flesta ärenden löst sig, enligt Kommunal på lokal nivå, men facket har fått in några ärenden även i år.

Men det stormar på fler sätt runt städjätten, som har mer än 800 anställda under sig.

Brottsmisstankar inom företaget

Så sent som i november i år protesterade det syndikalistiska facket Solidariska städare, utanför städbolagets huvudkontor, i Stockholm.

Skälet är att deras medlemmar inte heller fått betalt för allt sitt arbete, rapporterar tidningen Arbetaren.

När Kommunalarbetaren tar kontakt med företagets nya vd, Eric Eriksson, vill han inte prata på telefonen. I ett mejl skriver han att Rengörare Näslund och Kommunal har hittat gemensamma lösningar på de löneärenden som pågick under 2024, lösningar som alla är nöjda med.

I mejlet står det också att ”fusk eller oegentligheter är oacceptabelt”.

Men företaget har också gjort en intern utredning. Det hela slutade med en polisanmälan kopplat till ”brottsmisstankar” inom företaget.

”Av respekt för det pågående utredningsarbetet kommenterar jag inte några detaljer i nuläget”, skriver vd:n i mejlet.

När det gäller Giulios vittnesmål om ett slitsamt arbete är det svårt att uttala sig utan att veta mer om situationen, enligt Eric Ericsson. Men städare ska inte jobba på något annat sätt än det som bestämts tillsammans med kunden.

”Om någon upplever något annat vill vi gärna ta del av den informationen, så att vi kan följa upp direkt. Våra kunder ska känna sig trygga med att det arbete de beställt också är det som utförs”, skriver han i ett mejl.

Varningssignaler tidigt

Åter till Upplands Väsby. I dag har kommunen inget samarbete med Rengörare Näslund.

Anledningen är att städningen inte var tillräckligt bra på skolorna, enligt upphandlingsenheten. Men flera andra kommuner betalar för städbolagets tjänster.

Ett exempel är Stockholms stad.

Men redan för ett år sedan upptäckte att städare fick felaktiga löner. Det svarar Stockholms stad i en enkät som Kommunalarbetaren och Fastighetsfolket skickade till alla kommuner, under 2024.

I dag vill upphandlingschefen Maria Ricknell inte svara på frågor om städföretaget de har upphandlat.

Men i ett mejl skriver hon att skolor nuförtiden endast städas på dagtid, för att ”främja en god arbetsmiljö för lokalvårdarna samt öka kontrollmöjligheterna”.