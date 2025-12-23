”Från mörkret stiger vi mot ljuset – en riktigt god jul”

Vi tänder ett ljus i juletid:

Den fackliga lågan skall brinna

för dig, för mig och för oss alla

Den ska brinna för solidariteten med varandra

Inte en enda arbetare i det här landet

Inte en enda arbetare i världen

ska någonsin stå ensam

Det är fackföreningarnas mål:

Vi håller varandras händer

och tar kampen tillsammans!

~

Vänner, kamrater

Det kan tyckas hopplöst ute i världen

Ibland känns det bara totalt beckmörkt

När vi ser hur regeringen

prioriterar ned välfärden:

Den gamla, skröpliga farbrorn

blir utan hemtjänst, får klara sig själv

och den sjuka cancerpatienten

blir allt sämre i den långa vårdkön

~

Vi ser hur högerregeringen försämrar

för vanligt folk

För den ensamstående mamman

som i år varken har råd med julmat

eller julklappar till barnen

Som dessutom måste ta ett

extra skift på julaftonskvällen

för att få det att gå runt

~

Högern vill skapa ny fattigklass i Sverige

Men – det är INTE det Sverige vi var med och byggde

och det är inte det Sverige vi ska ha

Kom ihåg – från mörkret stiger vi mot ljuset

Som vi gjort så många gånger förr genom historien

så reser vi oss igen

Och tillsammans står vi starka

för en enad arbetarrörelse kan aldrig trampas ned!

~

Nu står ett nytt år runt knuten

Med nya tag

Nya fighter att utkämpa tillsammans

och jag säger som den svenska fackföreningsmannen Joe Hill sa en gång:

Sörj inte – organisera er!

Med det önskar jag er alla

En riktigt härlig jul och ett gott nytt år!