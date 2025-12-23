”Från mörkret stiger vi mot ljuset – en riktigt god jul”
Den fackliga lågan brinner också i juletid. Den brinner för alla arbetare, för ingen arbetare ska någonsin stå ensam, skaldar Nina Andersson i sin juldikt.
Vi tänder ett ljus i juletid:
Den fackliga lågan skall brinna
för dig, för mig och för oss alla
Den ska brinna för solidariteten med varandra
Inte en enda arbetare i det här landet
Inte en enda arbetare i världen
ska någonsin stå ensam
Det är fackföreningarnas mål:
Vi håller varandras händer
och tar kampen tillsammans!
~
Vänner, kamrater
Det kan tyckas hopplöst ute i världen
Ibland känns det bara totalt beckmörkt
När vi ser hur regeringen
prioriterar ned välfärden:
Den gamla, skröpliga farbrorn
blir utan hemtjänst, får klara sig själv
och den sjuka cancerpatienten
blir allt sämre i den långa vårdkön
~
Vi ser hur högerregeringen försämrar
för vanligt folk
För den ensamstående mamman
som i år varken har råd med julmat
eller julklappar till barnen
Som dessutom måste ta ett
extra skift på julaftonskvällen
för att få det att gå runt
~
Högern vill skapa ny fattigklass i Sverige
Men – det är INTE det Sverige vi var med och byggde
och det är inte det Sverige vi ska ha
Kom ihåg – från mörkret stiger vi mot ljuset
Som vi gjort så många gånger förr genom historien
så reser vi oss igen
Och tillsammans står vi starka
för en enad arbetarrörelse kan aldrig trampas ned!
~
Nu står ett nytt år runt knuten
Med nya tag
Nya fighter att utkämpa tillsammans
och jag säger som den svenska fackföreningsmannen Joe Hill sa en gång:
Sörj inte – organisera er!
Med det önskar jag er alla
En riktigt härlig jul och ett gott nytt år!