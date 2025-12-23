Artikeln i korthet En 23-årig man skadades allvarligt på jobbet när han fastnade med armen i en sandspridare.

Företaget där olyckan inträffade hade inte gjort tillräckliga riskbedömningar för sandspridaren, och saknade skriftliga instruktioner för hur maskinen skulle användas säkert. Något som Arbetsmiljöverket menar bidragit till att olyckan kunde ske.

Skaraborgs tingsrätt dömer att företaget ska betala 500 000 kronor i böter för arbetsmiljöbrott, eftersom man ansett att olyckan kunde ha undvikits med rätt säkerhetsåtgärder och utbildning. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Han hade sommarjobbat på företaget tidigare, men då med andra uppgifter.

Den här vinterdagen i mitten av januari 2024 var det glashalt på gatorna i Töreboda, och 23-åringen hade åkt ut för att sanda.

Maskinen han körde var en sandspridare – ett fordon han aldrig använt tidigare.

Han fyllde på med nytt grus i maskinen, men märkte inför att han skulle köra iväg att den inte släppte ut något grus.

Han gick därför bak till maskinen för att kolla vad som var fel.

Där upptäckte han att det satt fast stora isklumpar som stoppade gruset från att komma ut.

Fast i maskinen

Under tiden som han försökte hacka bort en liten envis isklump stod maskinen fortfarande igång.

Då halkade han plötsligt till – och råkade få in sin högra hand i maskinens roterande delar. Hans handske fastnade i en vass pigg inuti maskinen, och delar av armen drogs med in.

Först försökte han få loss handen ur handsken, men det gick inte, och maskinen fortsatte att snurra.

”Stäng av!” ropade han till kollegorna, som rusade fram för att stoppa maskinen.

Sövdes ned på gatan

I flera minuter satt han fast, innan han till slut lyckades skära loss sina kläder med en kniv.

När hans kollegor kom fram för att hjälpa honom tog de ett skärp och spände runt 23-åringens arm, för att stoppa den kraftiga blödningen. Samtidigt ringde de 112.

I polisförhör efteråt har mannen berättat att han redan där och då insåg allvaret – att armen var förlorad.

När ambulansen kom sövdes han direkt på plats och kördes till sjukhus, där armen sedan amputerades.

Företagets stora miss

Efter olyckan öppnade polisen en utredning om arbetsmiljöbrott. Samtidigt skickades inspektörer från Arbetsmiljöverket till platsen.

Där upptäckte de något avgörande: maskinen saknade skyddsgaller som ska stoppa händer och armar från att nå de farliga, roterande delarna.

Den detaljen skulle visa sig bli central när fallet senare togs vidare till rättegång i Skaraborgs tingsrätt.

Inspektören: Hade varit lätt att se

I tingsrätten slogs det fast att det funnits ett galler på maskinen när den tillverkades 2004, men att det saknats vid tiden för olyckan.

Om företaget bara hade gjort en ordentlig riskbedömning av arbetet med sandspridaren hade felet varit lätt att upptäcka, enligt arbetsmiljöinspektörerna.

I domstolen berättade en av inspektörerna att man bara hade behövt titta ner i maskinen för att se att det gick att nå de farliga, rörliga delarna med handen.

Saknade rätt vägledning

Visserligen har företaget gjort bedömningar av vissa risker på företaget, men inga bedömningar som gäller sandspridaren, enligt domen.

Inga dokument nämner något om risker med de roterande delarna och det finns inga skriftliga instruktioner för hur man ska rensa isklumpar.

Domstolen konstaterar att de anställda inte visste hur de skulle hantera sandspridaren på ett säkert sätt och att bristen på tydliga instruktioner bidragit till olyckan.

Dryga böter

Skaraborgs tingsrätt slår därför fast att olyckan hade kunnat stoppas om maskinen haft rätt skydd och riskerna hade förebyggts ordentligt.



En person i ledande ställning på företaget döms för arbetsmiljöbrott, och företaget ska betala 500 000 kronor i böter.