Artikeln i korthet Pensionerna ökar årligen för att matcha stigande priser och löner, men höjningen varierar kraftigt mellan olika yrkesgrupper. Personer med lågavlönade arbeten får bara små ökningar i pensionen, vilket inte täcker kostnadsökningar i vardagen.

Många pensionärer upplever att det inte lönar sig att ha arbetat ett helt liv, då vissa som inte arbetat alls kan få liknande pensioner.

SPF Seniorerna anser att dagens system är orättvist och föreslår att inbetalningarna till inkomstpensionen höjs och att garantipensionen bara blir ett skyddsnät för de med sämst förutsättningar. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Varje år räknas pensionerna upp för att följa med priser och löner som ökar i samhället.

Men hur mycket mer man får skiljer sig kraftigt åt mellan olika grupper.

De som jobbat i arbetaryrken med lägre löner får bara några hundralappar mer nästa år, visar statistik från SPF Seniorerna.

Ett vårdbiträde med en slutlön runt 31 000 kronor får ungefär 300 kronor extra efter skatt, och en snickare med drygt 37 000 i slutlön får runt 370 kronor.

Dyrare vardag äter upp ökningen

Pengar som riskerar att inte räcka så långt när saker som mat, boende och kollektivtrafik fortsätter att bli dyrare, enligt pensionsexpert Anna Eriksson på SPF Seniorerna.

– Det blir inte tillräckligt när man tittar på hur kostnaderna gått upp, och även om vissa priser bromsat in lite så är det nog få som upplever att det blivit billigare i mataffären.

Samtidigt får den som haft högre lön under arbetslivet större ökningar.

En pensionär som jobbat som civilingenjör med en slutlön på 60 000 kronor får nästan 800 kronor extra i månaden nästa år.

Det här är din pension Den allmänna pensionen Inkomstpension Den del du tjänar in när du jobbar.

Ju högre lön och ju fler år du arbetar, desto mer får du.

Premiepension

En del av pensionen som placeras i fonder.

Kan öka eller minska beroende på hur fonderna utvecklas.

Garantipension

Ett grundskydd från staten för dem som haft låg eller ingen lön.

Minskar om du har inkomstpension, eftersom den bara ska täcka upp till en viss nivå. Tjänstepension Extra pension som arbetsgivaren betalar in.

Ofta en viktig del av den totala pensionen för den som arbetat. Privat sparande Frivilligt. En del sparar på egen hand på egna konton utanför det offentliga systemet för att komplettera pensionen. Läs mer

Med en högre pension får man mer i kronor och ören, men höjningen är också större i procent.

Att det blir så beror på att pensionssystemet är orättvist uppbyggt, enligt Anna Eriksson.

– Har man haft en låg lön får man både mindre pension i grunden och en svagare höjning varje år. Systemet förstärker skillnaderna från arbetslivet.

Får lika mycket – utan att ha jobbat

En annan sak som väcker starka reaktioner när Anna Eriksson pratar med pensionärer är känslan av att det inte lönar sig att ha jobbat ett helt yrkesliv.

Enligt Pensionsmyndigheten finns det runt 70 000 personer som arbetat väldigt lite eller inte alls – och som ibland får lika mycket, eller mer, i total pension som någon som jobbat i flera decennier.

Anna Eriksson, SPF Seniorerna, menar att pensionssystemet är orättvist uppbyggt.

– Många är upprörda och besvikna och undrar vad poängen var med att jobba i 40 år när det ändå blir så här. När den som inte jobbat får nästan samma. Det gör att tilliten till systemet sjunker, säger Anna Eriksson.

Pensionen höjs – men ”golvet” dras av

Förklaringen är ganska enkel: pensionen består av flera delar som påverkar varandra.

Inkomstpension tjänar du in när du jobbar.

Garantipension är ett “golv” som staten ger till dem som haft låg eller ingen lön.

Många som jobbat i lågavlönade yrken har därför både inkomstpension och garantipension.

Och när pensionerna räknas upp varje år händer något som många reagerar på:

När din inkomstpension höjs lite, minskar garantipensionen samtidigt – för att du inte anses vara i lika stort behov av grundskyddet.

Det gör att den totala pensionen i slutändan bara ökar med en mindre summa.

Lyssna på Knegets avsnitt om pensioner 👇

Ljud från Spotify Genom att spela ljudet accepterar du Spotifys dataskyddspolicy. Ja, visa mig innehållet Källa: open.spotify.com

”Orättvist att det inte ger mer i plånboken”

Resultatet blir att vissa som jobbat i 40 år i ett lågavlönat yrke inte får så mycket mer än själva “golvet”, det vill säga garantipensionen.

Därför kan de hamna på nästan samma nivå som någon som inte jobbat alls.

– Det här tycker vi är helt orimligt, det är orättvist att det inte ger mer i plånboken att man jobbat, säger Anna Eriksson.

Hon tycker att man borde höja beloppen som betalas in från lönen till inkomstpensionen, så att garantipensionen blir ett verkligt “golv” – bara för de mest behövande.

– Har man jobbat ett helt liv ska man inte behöva något grundskydd alls, då ska inkomstpensionen vara bra nog.