Vi har fått en ny position på schemat i klädbutiken jag jobbar i. Mellan stationerna provrum, damavdelning och kassa finns nu också “gladiator”.

Fast företaget kallar det såklart något annat. När man är gladiator är uppgiften enkel: fånga upp kunder som är i görningen att handla.

Genom en mobiltelefon som vi arbetare beväpnas med kan kunden nu betala var och när som helst i butiken.

Det innebär inte bara att vi som säljare behöver kasta oss som efter kunder som ser köpsugna ut, utan också att köpsugna kunder kan dra i oss från alla håll samtidigt. Kösystem, who? This is Sparta.

Kunder kikar oss över axeln

Om en kund vill betala via mobilkassan behöver vi säljare gå till en liten disk placerad som en köksö mitt i butiken. Där kan vi larma av, vika och packa kläderna.

Samtidigt tillåts kunden nu att stå precis intill och kika oss säljare, förlåt – barbarer, över axeln för att försäkra sig om att allt går rätt till.

Det nya systemet är såklart en kostnadsfråga. De stationära kassorna är ett externt system som butikskedjan betalar för att använda, och eftersom de mobila kassorna är utformade av företagets anställda så vågar jag gissa att det också är ett sätt att skydda sig mot cyberhot.

Det är alltså inte en fråga för diskussion: De stationära kassorna ska bytas ut.

Det handlar inte om att mobilkassan fungerar dåligt. Tvärtom. Den är användarvänlig och funktionell, och ibland kan man till och med glädja kunderna med att de kan betala omedelbart efter att de lämnat provhytten.

Ändå går det inte att komma ifrån integritetskränkningen.

Kassadisken mer än en arbetsstation

Kassadisken som vi har känt den fram till i dag är mer än en arbetsstation.

Den ger oss möjlighet att arbeta ostört och hjälper till att understryka vår kompetens. Den markerar rollerna: personen bakom vet bäst.

En majoritet av kunderna i klädbutiken är såklart av den ädla sorten som säger tack en gång för mycket och känner sig besvärliga när de kommer med returer.

Men att jobba med kundservice innebär ibland också att le mot någon som precis skrikit dig i ansiktet – kanske eftersom att butikens system inte tillåter en att se vilken av alla vita t-shirtar som blivit minst provad av andra kunder (hände senast förra veckan), eller att hjälpa en alkoholpåverkad man att först hitta rätt byxstorlek och sedan vägen ut ur provhytten (hände i går).

Krävs en tydlig mur

Vid vissa kundmöten krävs helt enkelt en tydlig mur för att understryka att kunden och säljaren befinner sig i olika positioner.

En av dem vet hur mycket rabatt som är rimligt att dra av för en sminkfläck.

En av dem vet inte vad som är en oskälig reklamation.

R.I.P kassadisken. Butikssäljarens sista sköld.