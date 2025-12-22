Kristian har stenkoll på slakteriets alla lådor: ”Lite av en arbetsskada!”
Bland lådor, pallar och ställage går Kristian Vilhelmsson med raska steg. Ofta står han några steg längre in i slakteriets lokaler, där ädelbitar av kött förpackas i vakuumförslutna tråg för att sedan läggas i backar och tas emot av kollegorna.
Stenkoll på kollegorna 👇
Kollegorna svishar förbi varandra i det relativt trånga utrymmet och för en utomstående kan det verka riskfyllt, men de har stenkoll på varandra och håller hela tiden avstånd mellan truckarna.