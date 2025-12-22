 Gå till innehållet
Kristian har stenkoll på slakteriets alla lådor: ”Lite av en arbetsskada!”

Bland lådor, pallar och ställage går Kristian Vilhelmsson med raska steg. Ofta står han några steg längre in i slakteriets lokaler, där ädelbitar av kött förpackas i vakuumförslutna tråg för att sedan läggas i backar och tas emot av kollegorna.

Nyheter
En person med svart mössa och jacka kör en lastbil och flyttar plastbehållare i en industrilokal.

Med sin ledstaplare hissar Kristian upp pallen han packar på i en bekväm höjd och staplar låda efter låda med olika sorters kött. Foto: Joar Vestergren

Stenkoll på kollegorna 👇

Kollegorna svishar förbi varandra i det relativt trånga utrymmet och för en utomstående kan det verka riskfyllt, men de har stenkoll på varandra och håller hela tiden avstånd mellan truckarna. 

En arbetare kör en truck och flyttar en stapel metallbrickor i ett lager med vita väggar och hyllor i bakgrunden.

”Det blir lite mer kaotiskt när chaufförerna kommer och ska lasta bilen. Då blir det mycket trafik”, säger Kristian. Foto: Joar Vestergren

👉 ”Lite av en arbetsskada”

En person bär en hög stapel plastlådor i ett lager med hyllor fyllda med liknande lådor och en truck bredvid.

”Vilken vara som ligger på vilken plockplats har jag i huvudet, det är lite av en arbetsskada”, säger Kristian och skrattar när han får frågan hur han håller reda på allt. Foto: Joar Vestergren

👇 Allt från blandfärs till hela svin

En person lastar plastlådor med förpackat kött på en truck i ett lager.

Det är allt ifrån stora tråg med blandfärs till dyra detaljer och hela svin. Foto: Joar Vestergren