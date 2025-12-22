Influensan är här och säsongen väntas enligt Folkhälsomyndigheten bli extra tuff.

Därför erbjuder Stockholm stad runt 5 000 vård- och omsorgsanställda gratis vaccin. Det gäller personal inom hemtjänst, LSS och vård- och omsorgsboenden.

Men de som jobbar inom förskolan får inte gratis vaccin.

– Vad jag vet har det inte ens funnits en diskussion om det, säger barnskötaren Sara Larsson som också är skyddsombud för facket Kommunal på en förskola i Stockholm.

Stor effekt på smittspridning och sjukfrånvaro

Hon ligger just nu själv hemma i influensan och säger att hon hade tagit vaccinet på jobbet om hon blivit erbjuden det – inte bara för sin egen skull, utan också för att minska smittspridningen i samhället.



– Jag tror att effekten hade varit stor. Det går ju mycket smitta på förskolan och vi drar hem det och sprider vidare. Många smittor kan vi inte skydda oss mot men de som kan förhindras borde förhindras.

Hon påpekar att sjukfrånvaron också går ut över de friska kollegorna – och att vikarier måste tas in.

Minst en annan kollega insjuknade också i förra veckan och under en period i fredags fanns bara en ordinarie personal på förskolan, berättar hon.

– Frågan är egentligen om det är dyrare för arbetsgivaren med sjukfrånvaron än att vaccinera oss Undrar Sara Larsson.

Andra kommuner vaccinerar förskolepersonal

I andra kommuner, som till exempel Göteborg, får förskolepersonalen gratis influensavaccin av arbetsgivaren i år.

I Falun drevs förändringen igenom av fackförbunden Sveriges Lärare och Kommunal.

Syftet har varit att minska smittspridningen och sjukfrånvaron, står det på kommunens hemsida.

”Beslutet var enkelt att fatta. Genom att erbjuda kostnadsfri influensavaccination minskar vi risken för sjukdom, vilket leder till att vi kan hålla verksamheten igång med färre avbrott”, uttrycker barn- och ungdomsnämndens ordförande Jonas Sallén Lennartsson (S) på hemsida.

Borgarrådet: ”Viktigt att skydda anställda”

Anledningen till att just vård- och omsorgsanställda får influensavaccin i Stockholm stad är minska smittspridningen och att skydda riskgrupperna – som i många fall är brukare eller patienter i Stockholms välfärd.

Emilia Bjurgren (S) är arbetsmarknads- och personalborgarråd i Stockholm stad.

Hon skriver i ett mejl till Arbetet/Kommunalarbetaren att det självklart är viktigt att skydda såväl anställda inom förskolan som barn och familjer från smitta.

Emilia Bjurgren (S), arbetsmarknads- och personalborgarråd i Stockholm.

“Men förskolepersonalen omfattas inte av regionens rekommendation vilket innebär att vi inte kan bekosta det” skriver hon.

”Önskar de lärt sig från covid”

Barnskötaren Sara Larsson tror ändå att det finns mycket att vinna på att vaccinera förskolepersonalen mot influensa.

I sin roll som skyddsombud vill hon väcka diskussionen inför nästa år.

– Arbetsgivaren har ju en skyldighet att försöka förebygga ohälsa och det är ju ganska enkelt i det här fallet. Man önskar att de lärt sig någonting från covid.