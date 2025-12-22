Vad är vanligaste produkten ni får in anmälningar om?

– USB-laddare, belysningsarmaturer, vitvaror och laddboxar till elbilar.

Hur agerar ni när ni får in en anmälan?

– För det första kollar vi om det är en produkt som faller in under något av de direktiv vi har tillsyn för. Det finns till exempel elektriska produkter som räknas som maskiner. Dessa har Arbetsmiljöverket tillsynsansvar för. Om det är vårt tillsynsansvar så tittar vi över den information vi har gällande produkten. Har fler anmälningar kommit in gällande samma produkt? Kan vi se ett mönster?

– För det andra kontrollerar vi om produkten är såld av en aktör inom EU, om inte, vilket ofta är fallet vid så kallad dropshipping*, har vi ingen aktör att rikta ett beslut mot. Då samlar vi istället information för kommunikationsinsatser. Vi har inga muskler utanför EU, om man ska förklara det enkelt.

Dropshipping Dropshipping innebär att du beställer en vara via en webbutik som inte själv har produkten i lager. När du köper, skickas varan direkt från en tillverkare eller ett lager, ofta i ett land utanför EU. Då blir du privatimportör utan att veta om det, och då gäller inte samma konsumentskydd, du själv blir ansvarig om produkten inte uppfyller EU:s säkerhetskrav. Läs mer

– För det tredje så bedömer vi om det handlar om en elsäkerhetsbrist på produkten. Att inte användaren har använt den fel eller att den är skadad. Är det en elsäkerhetsbrist startar vi en tillsyn och marknadskontroll.

Skickar till testlabbet

– Om vi bestämmer oss för att det här är en produkt vi vill titta närmare på så är det vanligaste att vi köper produkten. Sedan skickar vi den till vårt testlabb som vi har avtal med. För tillfället ligger det i Stockholm, tidigare låg det i Tyskland. Om vi i vår omvärldsbevakning ser att den här typen av produkter verkar bete sig på ett särskilt sätt kan vi säga till att vi vill att labbet kollar lite extra på just den delen.

– Finner vi då en brist i produkten berättar vi det för den aktör vi har köpt produkten av och frågar ”hur ställer ni er till detta?”. Så de har en chans att svara. För det kan ju vara så att vi har råkat få tag på ett felaktigt exemplar.

– I samband med detta erbjuds aktören att ”vidta frivilliga åtgärder”, som vi kallar det. Det är det allra vanligaste, och kan vara att de själva bestämmer sig för att sluta sälja produkten eller återta den från konsument.

Förbudet gäller i hela EU

– I sista fall kan vi hamna i ett tvingande beslut, ett försäljningsförbud. I yttersta fall återtag från konsument, om vi bedömer att produkten är så pass farlig för konsumenten att använda. Om vi fattar ett försäljningsförbud som säljs i andra länder inom EU har länderna 90 dagar på sig att opponera mot beslutet, annars införs förbudet även i dessa länder.

Vad har du för råd till köpsugna som vill köpa el-produkter inför jul?

– Köp dem av företag och varumärken som du känner till och litar på. När du får hem dina produkter: kontrollera att de är märkta med tillverkarens uppgifter, modellbeteckning och ett CE-märke. Då kan du spåra tillverkare och hålla någon ansvarig om det blir något fel på produkten.

– Misstänker du elbrister på produkten ska du dels reklamera varan till den du köpt den av, dels ser vi gärna att du gör en anmälan till oss. Du behöver inte ha bevis för att produkten har brister, det räcker att du misstänker det, så gör vi bedömningen. Kom ihåg: verkar något för bra att vara sant, så är det ofta så.