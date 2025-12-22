Det här visar forskning, bland annat från Linnéuniversitetet. I det fallet skickade forskarna ut 6 000 fiktiva jobbansökningar och angav ålder på de sökande.

Resultatet visade att redan i 40-årsåldern minskade chansen att bli kontaktad av en arbetsgivare.

Chansen sjönk sedan med stigande ålder och för den som närmade sig pensionsålder var sannolikheten att bli kontaktad av arbetsgivaren mycket låg.

Att det ser ut så här är kostsamt, både för individ och samhälle.

I dag är var femte person som är inskriven på Arbetsförmedlingen över 55 år, varav många är långtidsarbetslösa.

Enligt försäkringsbolaget SPP tar allt fler arbetslösa över 60 år ut sin pension i förtid. Inte av vilja, utan av nödvändighet. Kostnaden för samhället beräknar SPP till 11,4 miljarder kr per år.

Du kan anmäla

Sedan 2009 är ålder en diskrimineringsgrund i lagtexten. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med ålder.

Lagen gäller inom arbetsliv, utbildning, hälso- och sjukvård, varor, tjänster och flera andra samhällsområden.

Du kan anmäla diskriminering till Diskrimineringsombudsmannen om du upplevt diskriminering.

Observera att du som är medlem i ett fackförbund i första hand ska kontakta ditt fackförbund om din anmälan handlar om händelser med koppling till din arbetsplats.

År 2024 kom det in totalt 5 182 anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen. Av dessa anmälningar rörde 670 diskriminering som har samband med ålder.

De flesta av anmälningarna om åldersdiskriminering rörde arbetslivet.