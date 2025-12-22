När jag sitter ner och skriver detta är det grått och mörkt i princip hela dygnet. Det känns ändå bra att vi snart är framme vid vändpunkten då vi åter igen börjar gå mot ljusare tider.

Positiva vändpunkter är något att ta fasta på och uppmärksamma. Det är inte bara vi nordbor som går mot ljusare tider utan förhoppningsvis även Elektrikerförbundet.

Jag har i flertalet ledare pratat om viktigt det är att vi blir fler medlemmar.

Vi följer utvecklingen noggrant, och i vår senaste mätning så ökade nio av tretton avdelningar medlemsantalet jämfört med månaden innan.

Det är ett viktigt trendbrott då vi nu har brutit en flera månaders lång nedgång.

Det finns flera förklaringar, och den viktigaste är att vi ökar vår medlemsnära verksamhet. Vi ökar den utåtriktade verksamheten och träffar medlemmar och icke medlemmar i deras vardag.

För att hålla i denna positiva trend behöver vi fortsätta vara fokuserade på vårt arbete med att vara närvarande på arbetsplatsen.

Internationella systerförbund växer

Det är inte bara vi som ser en ljusning med medlemsökningar.

När jag besökte Global Power Trade Unions kongress, ett nätverk av elektriker och hissfack runt om i världen, rapporterade förbunden från Australien, Norge, Danmark och USA att de växer och blir fler medlemmar.

Det är kul och bra att elektriker runt om i världen blir mer välorganiserade, det tjänar vi alla på.

Deras framgång är inspirerande och jag har fått tips och idéer som jag tar med mig hem.

Karensavdrag klassmarkör

LO har länge drivit frågan om att avskaffa karensdagen. Karensavdraget har blivit en tydlig klassmarkör, där möjligheten till hemarbete avgör hur ofta du blir drabbad av karensavdrag.

Tjänstemän kan i dag jobba hemifrån i större utsträckning än tidigare, vilket gör att man inte behöver sjukskriva sig lika ofta som förut.

Arbetare har små eller inga möjligheter att jobba hemifrån och måste fortsatt sjukskriva sig om man inte ska gå till jobbet sjuk.

Många får det svårt att klara inkomstbortfallet som en karensdag ger efter inflationsbombens prishöjningar och köpkraftsförsämring.

Det är inte rimligt att man som arbetare i dagens Sverige behöver fundera på om jag har råd att stanna hemma när man är sjuk.

Förutom inkomstbortfallet finns det fler ekonomiska konsekvenser LO-förbundens medlemmar tappar exempelvis pensionsinsättningar och semestertillägg. Den sjukskrivne blir därför dubbelstraffad.

Tydligt vilka som företräder arbetarna

Därför var det mycket glädjande att Socialdemokraterna lade ett förslag om att avskaffa karensavdraget i riksdagen.

Förslaget röstades ner av Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet.

Detta trots att Sverigedemokraterna försöker påskina att de vill ta bort avdraget, och kommer med diverse bortförklaringar.

Förslaget föll och karensavdraget blir kvar. För mig är det väldigt tydligt vilka som företräder arbetarna och vem som företräder kapitalägarnas intresse.

Vi kommer komma ihåg detta när vi ska gå och rösta i september nästa år.

En arbetarjul

Men innan det ska vi avrunda året. I år är det en så kallad arbetarjul, med många betalda helgdagar. Detta är något vi vant oss vid, men inget vi kan ta för givet.

Ledigheterna har uppnåtts genom att vi kunnat förhandla utifrån en styrkeposition med många medlemmar.

Vi ska tacka våra tidigare fackliga kamrater för att dom gett oss möjligheten att vara lediga över jul.

Hoppas att ni har semester eller arbetstidsförkortning kvar till övriga arbetsdagar i julveckan så ni kan vara långlediga.

Jag vill avsluta med att önska alla en God jul och ett Gott nytt år!