Åklagaren vill se livstid för ambulansmordet – överklagar domen­

En man i 25-årsåldern dömdes nyligen till 18 års fängelse för det uppmärksammade ambulansmordet i Harmånger i höstas.

En 47-årig ambulanssjukvårdare dog efter att mannen attackerat henne med kniv.

Enligt tingsrätten var attacken inte tillräckligt planerad för att nå upp till ett livstidsstraff. Men de bedömde ändå att våldet var så allvarligt och helt utan anledning att straffet måste vara mycket långt.

Rätten slog också fast att mannen inte hade en allvarlig psykisk störning. Därför dömdes han till fängelse och inte till rättspsykiatrisk vård.

Nu vill åklagaren Elin Källberg att hovrätten skärper domen på 18 år till livstids fängelse, rapporterar P4 Gävleborg.

Mordet kunde undvikits

Åklagaren menar att mordet var mer planerat än vad tingsrätten kom fram till.

Mordet på ambulanssjukvårdaren har väckt en debatt i hela Sverige kring ambulanspersonals säkerhet vid utryckningar.

Att införa ett system med så kallad flaggning för farliga patienter är ett krav som har lyfts på flera håll. Som resultat av diskussionen har Region Gävleborg, den aktuella arbetsgivaren, börjat jobba fram ett sådant system.

Kvinnans ambulanskollega Malin Olsson är övertygad om att om kvinnan hade kunnat vara vid liv i dag om en varning hade gått ut till ambulansen.

– Då hade vi inte ens kört eller möjligtvis gjort det i sällskap med polis som går fram först och säkrar platsen, sa hon till Arbetet tidigare i höstas.