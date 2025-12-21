Larmade om sexköp och droger på jobbet – fick själv sparken

Kvinnan hade jobbat i tio år på ett kapitalförvaltningsbolag i centrala Stockholm när hon plötsligt blev uppsagd, skriver tidningen Kollega.

Enligt arbetsgivaren för att hon varit illojal och pratat illa om kollegor.

Själv menar hon att hon blivit sparkad för att hon slagit larm om kollegor som köpte sex på jobbresor och använde olagliga droger.

Drev fallet till domstol

Med hjälp av fackförbundet Unionen har hon nu dragit sin tidigare arbetsgivare inför domstol.

Enligt förbundsjurist Lisa Melin har uppsägningen inte gått rätt till, och anledningarna som företaget påstår ligger bakom är påhittade.

”Vår bild är att hon har blivit en obekväm person när hon lyft problem och man har därefter försökt hitta grejer på henne”, säger Lisa Melin till Kollega.

Företaget: Falska påståenden

Under förhandlingen i Stockholms tingsrätt sa representanter från bolaget att det inte stämmer att personal köpt sex eller använt narkotika.

I stället hävdade de att kvinnan blivit uppsagd för att hon skapat oro på jobbet genom att peka ut kollegor som kriminella.

Men de påståendena går inte att bevisa, slog domstolen fast. Det finns därför ingen saklig grund för att säga upp henne.

Bolaget döms därför att betala 135 000 kronor i skadestånd, stå för Unionens rättegångskostnader på drygt 700 000 kronor och ersätta kvinnan för utebliven lön under hela tiden som rättsprocessen pågått.

”Det känns som en seger, inte bara för mig utan för alla kvinnor som blivit illa behandlade. Jag fick säga det jag ville i rätten och göra min röst hörd”, säger hon till Kollega efter beskedet om domen.

Företaget har valt att acceptera domen och inte överklaga.