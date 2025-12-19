”Varslen i skolan är ett haveri – stoppa dem nu”

Situationen är pressad. Sjukskrivningstalen bland barnskötare är bland de högsta på svensk arbetsmarknad, och den internationella undersökningen Talis presenterade nyligen siffror som visade att hälften av personalen i förskolan upplever att de är ganska mycket eller mycket stressade i sitt arbete.

Det som personalen upplever som värst är de stora barngrupperna.

Trots detta tyder allt på att barngrupperna blir ännu större under 2026. När barnantalet nu minskar missar arbetsgivarna en historisk möjlighet när man säger upp personal och slår ihop barngrupper, i stället för att behålla personal och öka personaltätheten.

”Vågen av besparingar gör mig rasande”

Besparingarna i skolan som dragit som en våg över Sverige det senaste året har än så länge framför allt drabbat elevassistenterna.

Personerna som skapar trygghet och ser till att lärarna kan göra sitt jobb försvinner när skolan inte får tillräckliga resurser.

I ett läge där barn rekryteras till kriminalitet, och hot och våld är vardag i många skolor, är det här en helt vansinnig prioritering.

Hur har vi hamnat här? Hur har vi hamnat i en situation där samhällets mest utsatta, våra barn, men också de som tar hand om barnen värderas så lågt?

Att det här fortgår år efter år gör mig rasande och jag vill vara mycket tydlig: Det behöver inte vara så här.

Det är det offentliga, i förlängningen vi medborgare, som bestämmer vilka löner och villkor som ska gälla i förskolan och skolan.

Stopp – det räcker nu

Som förtroendevald representant för nästan 100 000 barnskötare och elevassistenter vill jag vara väldigt tydlig, och säga stopp. Det räcker nu.

Varje varslad person är ett slag i ansiktet på all den personal som idag, med hälsan som insats, gör sitt yttersta för att barnen ska vara trygga.

Jag vill också rikta mig direkt till alla politiker, såväl i deras roll som arbetsgivare i kommunerna som till de som stiftar lagar i riksdagen: Gör något! Inte imorgon utan nu.

Stoppa varslen – för barnens och personalens skull.

Kräv förändring, använd din röst

Till föräldrar och andra som bryr sig om barnen vill jag avsluta med att säga det igen, för det är viktigt: Det behöver inte vara så här.

Det är val nästa år. Kräv förändring och rösta fram politiker som förstår vikten av vård och omsorg för ett gott samhälle – som ser dagens orättvisor och är beredda att göra något åt situationen.

Det är under all kritik att medlemmarna i Kommunal fortfarande undervärderas, och att skolan utarmas på den personal som är så viktig för barnen.