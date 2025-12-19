När elektrikern stoppades av polis handlade det om ett högt prioriterat larm.

Larmet gällde en mast i Borås som berör kommunikationen till såväl MSB:s som polisen. Under samma dag hade han hanterat ytterligare två högt prioriterade larm.

Det första var ett strömavbrott där hela Mölndal ”låg nere”.

Därefter ett sabotage, där någon hade klippt en kraftkabel, vilket innebar att mobiltrafiken i området låg nere.

När han var klar med dessa larm ringde chefen och frågade varför han ännu inte åkt på larmet om masten i Borås.

Det förklarar han i rätten är bakgrunden till att han körde snabbare än de 30 km i timmen som gällde på sträckan. Samtidigt menar elektrikern att han ”efter omständigheterna ändå körde försiktigt”.

Vilka regler gäller

När poliserna stoppade honom tänkte de först låta honom köra vidare, men så började en av poliserna titta på vilka regler som gäller vid utryckning.

Poliserna ringde en sakkunnig som då sa att det bara är läkare och veterinärer som är undantagna vid utryckning.

Det ledde till att elektrikerns körkort omhändertogs på plats, dock fick han en lapp från polisen som var giltig i två dygn så att han kunde fortsätta till akutjobbet.

”Trängande fall”

Det hela gick till domstol, och där menade rätten att anläggningen dit elektrikern var på väg hade en klart samhällsviktig funktion.

Detta tillsammans med att chefen hade ringt och frågat varför han ännu inte fixat felet innebar en klart brådskande situation.

Rätten slog fast att det handlade om ett ”trängande fall” som är undantaget straffansvar. Åtalet ogillades och elektrikern frias från ansvar.