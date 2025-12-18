Artikeln i korthet Så kallade servicebolag utnyttjar ett lagligt kryphål för att kunna fortsätta verksamheten utan tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. De bolagen gör ofta samma arbete som ett vanligt assistansbolag men lägger ansvar för assistentanställningar och eventuella återkrav på brukaren.

Högsta förvaltningsdomstolen har nu gjort en vägledande dom som begränsar detta upplägg. Den klargör att om ett bolag hanterar för många delar av assistansen krävs det tillstånd, annars ska ingen ersättning betalas ut.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, välkomnar domen och betonar att den ger tydlighet kring vad som förväntas av bolag utan Ivo-tillstånd. Samtidigt uttrycker företag som Alberum att domen inte fullt ut reflekterar dagens verksamhet. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

– Det känns inte tryggt att de kan fortsätta. Det är helt fruktansvärt att de här bolagen ska kunna tjäna pengar på välfärden.

Så sa den personliga assistenten Elin i Arbetets granskning av bolagen som rundar tillståndsplikten inom personlig assistans.

Det handlar om bolag som slängts ut av Ivo. Men som utnyttjar ett kryphål för att runda tillståndsplikten, och som kan fortsätta trots brister och brottslighet.

Bolagen kallas för servicebolag. Men gör enligt myndigheter ofta allt som ett assistansbolag gör.

Det enda de inte tar ansvar för är de anställda assistenterna och eventuella återkrav – allt det läggs på brukaren, alltså den som får assistansen. Det är den personen som anställer och som på pappret är ansvarig.

– Många hörde av sig till oss och undrade ”får de verkligen göra så här”? Där finns en lucka i lagstiftningen. Sker det till exempel en arbetsplatsolycka så blir ju brukaren ansvarig, sade en anonym Ivo-tjänsteman till oss om att assistansbolaget Lystra när det miste tillståndet hade planer på att bli ett servicebolag.

Rätt att stoppa betalningar

Men en färsk dom i Högsta förvaltningsdomstolen, som många väntat på, begränsar nu det kritiserade upplägget.

Domstolen har prövat om Helsingborgs kommun hade rätt att stoppa utbetalningarna till en brukare som anlitat servicebolaget Alberum som saknar Ivo-tillstånd.

Kommunen ansåg att bolaget i praktiken agerat som ett assistansbolag. Efter olika besked i underinstanserna har nu Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast att kommunen gjorde rätt.

Domstolen skriver att brukaren anlitat bolaget för i princip alla arbetsuppgifter inom assistansen. Då rör det sig inte om assistans i egen regi utan om ett assistansbolag – och utan tillstånd ska ersättning inte betalas ut.

SKR: ”Bra att det tydliggörs”

Ulrika Lifvakt på Sveriges kommuner och regioner, SKR, säger att kommuner redan blivit mer försiktiga med att betala ut assistanspengar till den här typen av bolag.

– Vi tycker att det är bra att det tydliggörs att man inte kan göra vad som helst om man är ett bolag som saknar tillstånd från IVO. Vi ser en risk med att såna bolag inte är seriösa och att personer med stödbehov då kan utnyttjas, säger Ulrika Lifvakt.

Försäkringskassan anser att domen klargör att de som anställer egna assistenter inte kan lägga ut för många uppgifter kopplade till rollen som arbetsgivare på någon annan.

”Man kan fortfarande köpa in till exempel hjälp med löneadministration eller rekrytering – men man kan inte göra det i för stor omfattning”, skriver myndigheten som nu ska göra bedömningar i varje ärende.

Har för många moment lagts ut kan ersättning nekas. De kommer framöver därför inte betala ut assistansersättning i förskott när servicebolag anlitas.

Försäkringskassan kan inte uttala sig om hur assistenter påverkas. ”Det är en fråga mellan arbetsgivare och anställd”, skriver myndigheten.

”Men den som är arbetsgivare för sina assistenter behöver vara medveten om att ett sådant här upplägg kan innebära att Försäkringskassan inte kan betala ut assistansersättning. Om ersättning redan har betalats ut, kan det innebära att ersättning behöver betalas tillbaka”, skriver myndigheten.

Alberum: ”Beklagligt”

Tomas Belik, vd på Alberum, säger att domen bygger på ett gammalt arbetssätt. ”Så det är inte riktigt relevant för hur vi arbetar i dag. Ändock är det ett steg framåt för branschen i helhet och egen regi i synnerhet. Den ger oss alla lite mer vägledning, men långt ifrån tydligt svar, vilket är beklagligt.”

Han säger att bolaget fortsätter anpassa sitt arbete och sina tjänster för att möta myndigheternas krav.

Alberum hette tidigare Visa Assistans och var ett assistansbolag. Men tillståndet återkallades 2020 på grund av ”de allvarliga och omfattande brister i lämplighet” som företrädarna visat i ett annat assistansbolag: Nordica Assistans.