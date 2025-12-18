Tre kommunalare tipsar: Så får vi energi för jobbet – och livet

🔖 Barnskötaren Sofia: Lappar i tre färger

”Det började när jag gick introduktionskurs i autism när jag fått diagnos. Metoden handlar om att få återhämtning och överblick över dagen. För mig blev det en whiteboard-tavla hemma med alla veckodagar.

Jag sätter upp lappar i tre olika färger: röda, vita och gröna. På de röda lapparna skriver jag de aktiviteter som jag vet tar mycket energi och gör mig trött. Även att gå på fest är en röd lapp även om det är roligt. Jobbet är också både roligt och utmattande.

De vita lapparna är neutrala aktiviteter som varken ger eller drar energi, vattna blommor exempelvis.

De gröna lapparna är det som är återhämtande och ger mig energi. Där skriver jag saker som duscha, spela datorspel, gå en promenad, läsa.

”Jag tror att alla kan ha nytta av att identifiera de aktiviteter man gör i sitt liv och se om det ger eller tar energi. En del aktiviteter kan vara både utmattande och roliga och det kanske man inte alltid förstår, säger Sofia Almqvist.

Tanken med lapparna är att sprida ut dem och se vilket mönster som finns. Om det är många röda lappar på en dag är min uppgift att lägga in åtminstone en grön lapp med något som ger mig återhämtning. Exempelvis en stunds läsning kan göra mig mer redo att somna även om jag är trött.

Jag fick fundera en del: hur känns det i kroppen efter en fest eller när jag har ritat?”

👟 Undersköterskan Angela: Zumba, springa och vila

“Jag jobbar i hemvården och för mig fungerar zumban när det varit stressigt och påfrestande både fysiskt och psykiskt på jobbet.

När jag kommer till zumban och hör musiken går jag in i en bubbla och släpper allt annat. Hjärnan får vila och jag svettas ut allt som har varit, både i jobb och privatlivet.

I vården är det mycket stress och går i ett kör så jag kan vara trött när jag slutar. Men på zumban, som bygger på olika latinamerikanska dansstilar, får jag kraften tillbaka.

Sen är det gemenskapen: att ha kul, skratta och dansa ihop. Jag har gått på zumba i elva år så i perioder har det varit samma gäng.

Jag har aldrig haft tråkigt på ett zumbapass. Jag kommer aldrig sluta zumba så länge det finns instruktörer.

Annars springer jag utomhus och har blivit beroende av det också. På samma sätt som i zumban går jag in i min bubbla. När jag är trött får jag ny energi av att springa. Jag blir ofta jättepigg efteråt så jag försöker att inte träna sent på kvällen.

När jag varit social på jobbet och ska vara social med familjen kan jag bli mätt på det sociala och behöva springa i tystnad.

Sen behöver jag fysisk vila också så jag tränar inte varje dag. Jag ser på tv-serier och sover en stund före jobbet om jag ska jobba kväll.

När jag cyklar mellan de jag ska hjälpa får jag lite luft emellan så det blir en viss återhämtning under arbetsdagen, men man måste cykla på för det är korta restider.”

🧘 Stödassistenten Carl: Mindfulness

”Jag använder mindfulness, det är ett stort koncept där meditation är en del men också vad man gör i vardagen.

Jag känner efter i kroppen: Hur känns ilska? Hur känns frustration?

Jag började med detta för många år sen när mitt liv inte var bra. Jag fick tips om mindfulness av en terapeut, jag var tveksam först men det funkade.

Jag började lyssna på guidade meditationer och märkte att min inre kritiker lugnade ner sig. Jag började acceptera mig själv.

Sen gick jag en utbildning i mindfulness genom min arbetsgivare, utbildade mig vidare till mindfulness-instruktör, och nu tio år senare leder jag den kursen själv i Karlstad kommun.

”På kvällen och på lunchrasten försöker jag göra en guidad meditation på 15 minuter. Jag kan även göra det i bilen”, säger Carl Renberg.

Jag blir mycket mer närvarande med mindfulness för jag väljer när jag ska reagera på något, då blir det mycket energi över. Det märks både på jobbet och hemma.

Jag kan vara trött efter en jobbig dag, då tar jag en mikropaus. Ofta lyssnar jag på en podd och somnar till i fem minuter. Efter det är jag fit for fight. Jag gör det både på jobbet och hemma.

På kvällen och på lunchrasten försöker jag göra en guidad meditation på 15 minuter. Jag kan även göra det i bilen.

Ljudböcker är min andra återhämtning. Det är avslappnande att lyssna. Jag kan vara ute och gå eller ligga på soffan. Är jag ledig kan jag lyssna flera timmar om det finns möjlighet.

Människor har alltid lyssnat till berättelser så det är något vi har i oss. Det ska vara en bra uppläsare och ett intressant ämne. Jag tycker mycket om biografier.”