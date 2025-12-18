Hade 27 års erfarenhet – nekades jobb på grund av migrän

Det var i våras som kvinnan sökte ett jobb på onkologavdelningen på sjukhuset, och kallades till intervju.

Under mötet nämnde hon att hon ibland kan få migrän.

Elva dagar senare fick hon ett mejl om att hon inte fått tjänsten.

”Hej, Tack för ett trevligt möte. Jag blev osäker på om jag hört av mig till dig. Jag tänker att det bästa för dig och din migrän är att inte arbeta oregelbundet… vi har det periodvis mycket stressigt och sedan lugna perioder men jag tror inte arbetsmiljön blir bra för dig. Lycka till”, skrev vårdenhetschefen i mejlet.

Anmälde till DO

Mejlet gjorde kvinnan ledsen, och hon valde att göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

I anmälan skriver kvinnan att hon anser att hon blivit diskriminerad av arbetsgivaren eftersom de valt bort henne på grund av hennes migrän.

Enligt kvinnan är det inget som påverkar hennes arbetsförmåga, utan något som hon behandlat och som håller sig stabilt.

”Min migrän ska inte vara ett relevant kriterium för bedömningen av min lämplighet för tjänsten”, uppger hon.

Därför vill hon att DO ska fälla Västra Götalandsregionen, som ansvarar för Sahlgrenska, för diskriminering och kräva att de betalar skadestånd för det som hänt.

Svaret: Skulle ändå inte fått jobbet

Efter anmälan fick Västra Götalandsregionen möjlighet att uttala sig om sin syn på saken.

I regionens yttrande till DO blir det tydligt att de inte håller med om att kvinnan blivit diskriminerad.

Att kvinnan har migrän har inte haft någon betydelse för beslutet att inte ge henne jobbet, skriver dem.

Enligt regionen var det i stället personliga egenskaper och intresset för patientgruppen som avgjorde att andra gick vidare i processen.

”Även om anmälaren inte hade nämnt sin migrän under intervjun hade hon inte gått vidare i anställningsprocessen”, skriver regionen.

Två andra sökande bedömdes helt enkelt bättre lämpade för tjänsten, menar de.

Krävs på skadestånd

Men den förklaringen biter inte på DO, som ändå bedömer att arbetsgivaren diskriminerat kvinnan.

DO konstaterar att det strider mot diskrimineringslagen att hänvisa till migrän som skäl för att neka någon ett jobb.

Därför ska Västra Götalandsregionen nu betala 75 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.