Lina Ejlertsson kallar sig Återhämtningsforskaren på Instagram.

Hon har forskat om återhämtning i vårdyrken – och menar att det går att få till på jobbet, även bland undersköterskor och andra yrken där många upplever att de inte hinner få återhämtning.

– Hinner man inte ta rast kan man fastna i att återhämtning är omöjlig. Vi ska självklart inte ha för hög arbetsbelastning alltid – men med det sagt vill jag säga att återhämtning kan vara sekunder eller minuter mellan arbetsuppgifter.

– Arbetsgivaren har ett stort organisatoriskt ansvar men vi har också ett ansvar att ta vara på mikropauserna. Fundera på: hur kan jag få mer mikropauser? Hur kan jag variera mina arbetsuppgifter och resurser över dagen?

Mikropauser i arbetet

Mikropauser kan handla om att titta ut genom fönstret, göra enklare arbetsuppgifter som att plocka ur diskmaskinen eller småprata med en kollega.

Viktigast är att ditt behov får styra.

– Jag har forskat i många år kring detta och det vi ser är att det är inte förutsättningarna på arbetsplatsen som är avgörande utan det är möjligt att få återhämtning genom små förändringar som man ofta kan göra själv.

Hur får en undersköterska återhämtning?

– Satsa mycket på mikropauser. Innan du går in till nästa patient eller boende, stanna och ta ett djupt andetag. Att ge sig själv de sekunderna kan ge extra energi och fokus. Och se variationen i jobbet på ett annat sätt: nu laddar jag mitt fysiska batteri, eller nu laddar jag mitt sociala batteri som jag snart ska använda.

Lina Ejlertsson menar att vi också behöver förändra synen på vad man kan göra på sitt arbete, återhämtning måste inte vara att fika med kollegor.

Det kan vara att dansa några minuter, djupandas eller stretcha.

Har du 5 minuter? I stället för att scrolla på mobilen kan du prova något av följande: Andningsövning

Massera dig själv eller en kollega

Krama någon

Dans/shaking

Bygg med Lego

Lägg pussel

Lyssna på en låt som du gillar

…eller testa låten ”Weightless” av Marconi Union, som tagits fram i forskning och sägs vara världens mest återhämtande låt. Kuriosa: I en studie användes Lego för att minska stress på jobbet. Medarbetare som tog byggpauser minskade sin trötthet, ångest och stress och fick mer energi till sitt arbete. Läs mer

På fritiden är en bra riktlinje att göra motsatsen till det du gjort på jobbet.

– Har du varit på benen och har ett kontaktyrke kanske du behöver en lugn promenad ensam, sätta dig och lyssna på musik eller läsa en bok. En dag kan du vara socialt trött, en annan dag kan du bli laddad av att prata med din bästa vän. Varje person behöver testa sig fram: ger detta mig vad jag behöver? Vi fastnar ofta på soffan och scrollar på mobilen men det kan vara rörelse eller kreativitet vi behöver.

Utmattning kräver mer

Lina Ejlertsson har skrivit boken ”Energireceptet” där hon ger förslag på aktiviteter som är återhämtande enligt forskningen, både för mikropauser och längre återhämtning (se faktaruta nedan).

Men lider vi av utmattning kräver det även andra medel och har vi ett stressbeteende så behöver vi förändra det.

– Har du ett ständigt stresspåslag behöver du jobba med att komma ur det. Vi kan inte fortsätta rusa och tro att mikropauser löser allt, men det är ett fint komplement som kan göra stor skillnad.

Förutom mikropauser behöver vi längre stunder där vi laddar våra batterier.

– Men måste du välja så är det de små pauserna som ger störst skillnad. Semestern är en fantastisk möjlighet till återhämtning men inom en vecka på jobbet är vi tillbaka där vi startade så det viktigaste är att integrera små doser i vardagen.