Artikeln i korthet Fastighetsskötarens roll förändras. Men även i framtiden är det viktigt att kunna bygga förtroende med hyresgästerna.

1 Fastighetsskötaren är ansiktet utåt, men får också mer fokus inåt

Fastighetsskötarna ska även i framtiden jobba både inne och ute. Men det blir mer fokus på arbetsuppgifterna inne i husen, som att sköta teknik.

Arbetsuppgifterna utomhus kommer att skötas allt mer av robotgräsklippare eller drönare.

Men fastighetsskötaren är viktig för att hyresgästerna ska känna sig trygga i sina hem. Fastighetsskötaren står ju hyresgästerna närmast och är på så sätt företagets ansikte utåt, enligt Fastun.

2 Yrkesrollen går från manuell hantering till fler digitala arbetsmoment

App-baserade system och robotarn blir fler och fler. Flera fastighetsföretag har redan anställt personal som fått särskilt ansvar för robotgräsklippare. Och fastighetsskötare har utbildats till drönarpiloter för att kunna kolla tak och hängrännor med drönare.

3 Vara bra både på kommunikation och digitala verktyg

Det blir viktigare att kunna jobba med alla appar, styrsystem och digitala verktyg. Arbetsgivarna vill att man är nyfiken på den senaste tekniken.

Som fastighetsskötare kommer man även i framtiden behöva vara bra på att möta hyresgäster, bygga upp ett förtroende och hantera konflikter.

4 Att kunna arbetsleda sig själv mer

När gammal belysning byts ut mot smart belysning behöver fastighetsskötaren kunna planera och ta fler självständiga beslut under arbetsdagen, snarare än att utföra redan givna arbetsuppgifter.

Affärstänk blir också viktigare. Även som fastighetsskötare ska man ha bra koll på företagets olika tjänster och vilka som kan vara till nytta för den kund man har framför sig.

5 Äldre lär yngre

Stora pensionsavgångar väntar runt hörnet. De äldre fastighetsskötarna har jobbat i många år och kan mycket om alla praktiska arbetsuppgifter medan de yngre är bättre på det digitala. Därför vill företagen att de äldre lär de yngre allt de kan om hur sysslorna ska ska skötas.

Samtidigt som husen blir modernare är det många fastigheter som kommer att leva kvar i äldre tappning i många år till. Fastighetsbolagen behöver ha anställda som både kan jobba med äldre och nyare komponenter.