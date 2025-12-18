Fastighetsskötare kan kallas in: ”Det kan nog ske ganska snabbt”
Runt 1 000 fastighetsskötare, elektriker och vvs-are kan snart få inställa sig för att sköta landets specialskyddsrum.
– Det krävs ett regeringsbeslut, men det kan nog ske ganska snabbt, säger Henrik Larsson, verksamhetschef på MSB.
I Sverige finns över 160 specialskyddsrum, utöver de cirka 64 000 vanliga skyddsrummen.
Specialskyddsrummen är oftast stora bergsanläggningar med reservkraft, eget vatten och separata va-system för att kunna rena luften. De största har plats för 15 000 personer.
— Då krävs det driftspersonal, som fastighetsskötare, elektriker och rörmokare för att sköta driften, säger Henrik Larsson.
MSB har fått uppdrag från regeringen
Sverige har under lång tid inte behövt lägga tid eller pengar på att rusta upp de gamla specialskyddsrummen. Men nu är det geopolitiska läget förändrat.
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB har redan börjat renovera dem för att de ska kunna användas igen.
— Det finns anläggningar från 1950-talet. De sista byggdes på 1980-talet. Historiskt har det varit ett problem med att de har byggts under en så lång tidsperiod. Styrenheterna för reservkraft varierar enormt. Men nu ska de bli lika över allt.
MSB har också fått i uppdrag av regeringen att se över hur specialskyddsrummen skulle kunna bemannas.
Vill ha folk som är erfarna
MSB föreslår att civilplikten ska aktiveras för driftpersonal till specialskyddsrummen från och med våren 2028, något som Altinget var först med att berätta.
Det innebär att över 1 000 fastighetsskötare, elektriker och vvs:are om något år kan få brev om att de ska inställa sig för att sköta driften av dem. Man får bara göra civilplikt om man är mellan 17 och 70 år.
— De här personerna kommer förmodligen vara någonstans i 30 till 55-års åldern. Vi vill ha folk som är erfarna och har jobbat ett tag i respektive bransch, säger Henrik Larsson.
”Kan nog ske ganska snabbt”
Civilplikten är den civila motsvarigheten till värnplikten och ska se till så att viktiga delar av samhället funkar i krig. Hittills är det bara personer med grundkompetens inom el och kommunal räddningstjänst som omfattas. Men nu vill alltså MSB att även driftpersonal till specialskyddsrummen ska göra det.
— Det krävs ett regeringsbeslut, men det kan nog ske ganska snabbt med tanke på det säkerhetspolitiska läget, tror Henrik Larsson.
Om regeringen fattar beslutet gör MSB ett urval av personer som har lämpliga kompetenser inom el, fastighetsskötsel och vv:s och föreslår dem för Pliktverket.
Urvalet sker med omsorg
Urvalet kommer att ske med omsorg, eftersom personer som redan jobbar i samhällsviktig verksamhet inte ska tas in.
— Kanske kan man tänka sig fristående elfirmor eller allmännyttor som inte har sådana anläggningar, säger Henrik Larsson.
Den som bedöms lämplig kallas till en kort grundutbildning, grundkompetensen för själva arbetsuppgifterna har ju personerna redan från sitt yrkesliv. (Det här är ett annat sätt att bli inskriven på än via mönstring). Sedan blir du krigsplacerad.
Var femte eller var tionde år blir du sedan kallad på repetitionsövningar.
— Då provar man att köra anläggningen där du är krigsplacerad i skyddad drift för att se så att allt fungerar, säger Henrik Larsson.