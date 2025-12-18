Fastighetsskötare kan kallas in: ”Det kan nog ske ganska snabbt”

Artikeln i korthet Sverige har över 160 specialskyddsrum, som är stora bergsanläggningar med egna system för el och vatten. Dessa skyddsrum kräver personal som fastighetsskötare och elektriker för att skötas.

MSB har på grund av förändrat geopolitiskt läge fått i uppdrag att renovera och standardisera de gamla anläggningarna.

MSB föreslår att civilplikten ska tas i bruk från 2028 för att bemanna specialskyddsrummen.

Civilplikt fungerar som värnplikten fast för civila funktioner, och ska säkerställa att viktiga samhällsfunktioner förblir operativa vid kriser. I detta fall föreslås det att personer med lämplig kompetens ska kunna krigsplaceras vid specialskyddsrum. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

I Sverige finns över 160 specialskyddsrum, utöver de cirka 64 000 vanliga skyddsrummen.

Specialskyddsrummen är oftast stora bergsanläggningar med reservkraft, eget vatten och separata va-system för att kunna rena luften. De största har plats för 15 000 personer.

— Då krävs det driftspersonal, som fastighetsskötare, elektriker och rörmokare för att sköta driften, säger Henrik Larsson.

MSB har fått uppdrag från regeringen

Sverige har under lång tid inte behövt lägga tid eller pengar på att rusta upp de gamla specialskyddsrummen. Men nu är det geopolitiska läget förändrat.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB har redan börjat renovera dem för att de ska kunna användas igen.

— Det finns anläggningar från 1950-talet. De sista byggdes på 1980-talet. Historiskt har det varit ett problem med att de har byggts under en så lång tidsperiod. Styrenheterna för reservkraft varierar enormt. Men nu ska de bli lika över allt.

MSB har också fått i uppdrag av regeringen att se över hur specialskyddsrummen skulle kunna bemannas.

Vill ha folk som är erfarna

MSB föreslår att civilplikten ska aktiveras för driftpersonal till specialskyddsrummen från och med våren 2028, något som Altinget var först med att berätta.

Det innebär att över 1 000 fastighetsskötare, elektriker och vvs:are om något år kan få brev om att de ska inställa sig för att sköta driften av dem. Man får bara göra civilplikt om man är mellan 17 och 70 år.

— De här personerna kommer förmodligen vara någonstans i 30 till 55-års åldern. Vi vill ha folk som är erfarna och har jobbat ett tag i respektive bransch, säger Henrik Larsson.

”Kan nog ske ganska snabbt”

Civilplikten är den civila motsvarigheten till värnplikten och ska se till så att viktiga delar av samhället funkar i krig. Hittills är det bara personer med grundkompetens inom el och kommunal räddningstjänst som omfattas. Men nu vill alltså MSB att även driftpersonal till specialskyddsrummen ska göra det.

— Det krävs ett regeringsbeslut, men det kan nog ske ganska snabbt med tanke på det säkerhetspolitiska läget, tror Henrik Larsson.

Om regeringen fattar beslutet gör MSB ett urval av personer som har lämpliga kompetenser inom el, fastighetsskötsel och vv:s och föreslår dem för Pliktverket.

Urvalet sker med omsorg

Urvalet kommer att ske med omsorg, eftersom personer som redan jobbar i samhällsviktig verksamhet inte ska tas in.

— Kanske kan man tänka sig fristående elfirmor eller allmännyttor som inte har sådana anläggningar, säger Henrik Larsson.

Den som bedöms lämplig kallas till en kort grundutbildning, grundkompetensen för själva arbetsuppgifterna har ju personerna redan från sitt yrkesliv. (Det här är ett annat sätt att bli inskriven på än via mönstring). Sedan blir du krigsplacerad.

Var femte eller var tionde år blir du sedan kallad på repetitionsövningar.

— Då provar man att köra anläggningen där du är krigsplacerad i skyddad drift för att se så att allt fungerar, säger Henrik Larsson.