Det skulle bli Europas stora batterifabrik i täten av den gröna omställningen.

Men efter hård konkurrens från Kina och problem i produktionen gick företaget i konkurs i mars 2025.

Totalt blev nästan 6 000 personer av med jobbet, de flesta i Skellefteå.

Satte in krishjälp

Efter kraschen såg regeringen snabbt till att de som drabbats kunde få stöttning från staten.

Omkring 4 500 personer skrevs in på Arbetsförmedlingen som arbetslösa efter konkursen.

Av dem har omkring 500 personer hittills fått del av olika typer av krisstöd för att hitta jobb, börja plugga eller starta eget.

– Det handlar mycket om att möta människor och matcha dem mot lediga jobb och studier, säger kanslichef Camilla Edholm på Arbetsförmedlingen i Skellefteå.

När krisen slog till började Arbetsförmedlingen jobba med åtgärderna direkt, samtidigt som regeringen sökte pengar för stödet från EU.

EU-beslut säkrar framtiden

Och nu har det till slut klubbats i EU-parlamentet: unionen tar på sig att finansiera en stor del av stödet, via EU:s globaliseringsfond.

Enligt beslutet står EU för 60 procent av pengarna och svenska myndigheter för resten.

Totalt landar stödet på 92 miljoner kronor.

– Det är fantastiskt. Det här möjliggör att vi kan fortsätta med vårt jobb att stötta de uppsagna på Northvolt, och även alla underleverantörer som är inblandade.

EU:s globaliseringsfond Pengar från fonden används när många människor i EU blir av med jobbet på grund av global konkurrens eller kriser. Sedan fonden startade 2007 har den delat ut över 700 miljoner euro till mer än 175 000 personer i olika EU‑länder. Källa: EU-kommissionen Läs mer

Kan ge fler företag i Skellefteå

På grund av EU-finansieringen kommer stödarbetet att kunna fortsätta under två år till.

Många av de som anställdes på företaget kom från ett land utanför EU. De flesta av dem har redan lämnat Skellefteå för jobb och möjligheter på andra håll, enligt Camilla Edholm.

Men de som ännu finns kvar i kommunen hoppas hon kan tänka sig utnyttja stödet.

– Vi vill ju att många ska stanna kvar. Och i stödet ingår bland annat att ge möjligheter för folk att starta eget, och de som gör det här gynnar ju regionen något otroligt.