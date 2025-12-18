Experten: Strejken viktig orsak till Teslas ras i Sverige

2025 har varit ett deppigt år för Tesla i Sverige.

Från att bilmärket förra året toppade listan över nya elbilar har det nu blivit tvärnit.

Fram till den sista november i år har bara en tredjedel så många Teslabilar registrerats i Sverige som under samma period i fjol – från drygt 19 000 till knappt 6 500.

Samtidigt har Teslas andel av marknaden för nya elbilar sjunkit ihop fullständigt – från drygt 21 procent förra året, till 6,5 procent hittills i år.

Sverige går sämst i Europa

Här sticker Sverige ut – i november sjönk försäljningen mest här jämfört med andra europeiska länder, enligt Reuters.

Nyregistrerade Teslabilar i Sverige (Statistiken gäller 1 januari – 31 november respektive år)

2025 : 6431 stycken, 2,25% av alla nya bilar 2024: 19099 stycken, 6,73 % av alla nya bilar 2023: 18542 stycken, 6,04 % av alla nya bilar 2022: 7541 stycken, 2,6 % av alla nya bilar 2021: 5666 stycken, 1,81 % av alla nya bilar



Källa: Mobility Sweden Läs mer

Att just svenskarna är särskilt negativa mot Tesla kan ha flera förklaringar.

I början av året visade en Novusundersökning att många svenskar på kort tid bytt åsikt om bilföretaget.

Detta efter en period av intensiv medierapportering om både Teslas vd Elon Musks politiska ageranden och det svenska facket IF Metalls långdragna strejk mot Tesla, som inte vill teckna kollektivavtal här.

Var sjätte svensk svarade då att de på sistone fått en mer negativ attityd mot bilmärket – och en klar majoritet, 63 procent av svenskarna, var därmed negativt inställda till Tesla.

”Strejken skapar en värderingskrock”

Enligt Ieva Englund, varumärkesexpert på Novus, kan skiftet förklaras av att många svenskar drabbats av en så kallad “värderingskrock” gentemot Tesla.

– Under en tid stormade det på flera håll samtidigt. Elon Musk valde att gå ut och uttala sig i politiska frågor och gjorde stora nedskärningar i USA. Då blev det skriverier om både Elon Musk i politiken, och också kring strejken.

Just strejken mot Tesla – och svenskarnas starka stöd för den svenska modellen – kan spela in i varför motståndet mot Tesla vuxit så mycket här i Sverige, tror Ieva Englund.

– Vi har en annan typ av system på arbetsmarknaden som är ganska unikt för Sverige, där saker löses mellan fackförbund och företag. Då skapar strejken en tydlig värderingskrock – det stämmer inte överens med många människors egna värderingar, om man tycker att alla företag borde ha kollektivavtal och Tesla inte har det.

7 av 10 stödjer strejk

Undersökningen gjordes i januari och Ieva Englund vill inte spekulera i om de negativa attityderna mot Tesla fortfarande är lika starka, eller om det påverkat företagets försäljning i Sverige.

– Men det undersökningen visade var att varumärken kan falla väldigt fort, och vi vet att det är väldigt svårt att komma tillbaka, säger hon.

Att stödet för strejken håller i sig bland svenskarna är dock tydligt.

I oktober, strax innan konflikten fyllde två år, presenterade Novus en ny undersökning, på uppdrag av IF Metall.

Den gav ett tydligt resultat – då 7 av 10 svenskar svarade att de stödjer strejken. Bara 12 procent var helt eller delvis emot.

Trycket på Tesla ökar

Och under hösten har konflikten om kollektivavtal på Tesla fortsatt att växa. Fler och fler arbetsplatser inom en lång rad olika branscher ansluter sig och sätter stopp för Tesla-relaterade tjänster.

Flera verkstäder i Uppsala, Göteborg, Linköping och Norrköping har stoppat allt arbete med reparation och service av Teslabilar de senaste månaderna.

Och i december såg fackförbundet Vision till att stoppa den planerade öppningen av ett showroom och verkstad för Tesla i Kalmar – genom att låta bli att administrera och handlägga företagets beslut i kommunen.

– Det ska inte gå att ostört komma undan – inte ens för ett globalt företag som Tesla, säger Oskar Pettersson, biträdande förhandlingschef på Vision i ett pressmeddelande.

Och inte bara Tesla själva drabbas av konflikten – även företag som lever på Teslas närvaro i Sverige har fått känna av effekterna den senaste tiden.

I dagarna gick Sveriges största leverantör av Tesla-reservdelar, Tässla Store, i graven.

“Pga av vikande försäljning av Tesla bilar sen bl.a. IF Metall påbörjade sin strejk mot Tesla så har vi tvungna att stänga ner verksamheten”, skriver de på sin sajt.