”Vi vill inte ha en farfar här.”

Det har elektrikern Magnus, 62, fått höra när han söker jobb – vilket Arbetet tidigare berättat om.

Trots flera decenniers erfarenhet i yrket blir han nobbad av arbetsgivarna – på grund av sin ålder.

Enligt en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, minskar sannolikheten att kallas till jobbintervju markant efter att man fyllt 40 år.

Lagen biter inte

Det är redan i dag förbjudet att diskriminera personer på grund av ålder, men ändå sker det gång på gång.

Därför vill regeringen nu ta till nya åtgärder för att sätta stopp för ålderismen.

Ihop med fack och arbetsgivare ska Diskrimineringsombudsmannen (DO) få i uppdrag att analysera vilka insatser som behövs och föreslå lösningar.

Ska motverka slentrianpension

Äldreminister Anna Tenje (M) beskriver det som ett ”enormt slöseri” att många personer i dag pensioneras ”slentrianmässigt” när de kommit upp i en viss ålder.

”I stället borde fler arbetsgivare fråga: vad krävs för att du skulle kunna tänka dig att jobba kvar ett år eller två till?”, säger hon i ett pressmeddelande.

Enligt regeringen riskerar fördomar om ålder att minska mångfalden på svenska arbetsplatser, vilket även får negativa konsekvenser för innovationskraften.

”Det är oerhört viktigt att attityder förändras och att fler arbetsgivare ser vilken enorm tillgång seniora medarbetare är”, säger Anna Tenje.

DO:s arbete ska senast vara klart och redovisas för regeringen 31 mars 2027.

Arbetet söker äldreminister Anna Tenje.