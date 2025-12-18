Artikeln i korthet Protester uppstod när tågbolag meddelade att övertidsersättning endast skulle börja utgå efter 15 minuter.

En ny överenskommelse har nåtts mellan fack och arbetsgivare, vilket innebär att tågbolag som tidigare betalat övertidsersättning från första minuten fortsätter med det.

Facken och arbetsgivarna är överens om ett nytt förhandlingsavtal som syftar till att minska konflikter. Facket behåller möjligheten att gå ut i strejk om det anses nödvändigt.

Från årsskiftet skulle personal på flera tågbolag gå miste om pengar som de tidigare haft rätt till.

De skulle inte få övertidsersättning förrän de jobbat över 15 minuter.

Protesterna blev starka. Bland annat har anställda på Pågatåg delat ut flygblad för att uppmärksamma resenärer om beslutet.

Så blir det 2026

Nu blir det inte så. Facket har slutit en ny överenskommelse med arbetsgivarna.

Tågbolag som tidigare har betalat ut övertidsersättning från första minuten kommer att göra det även framöver.

– Jag är jätteglad över att vi kunde hitta en lösning, säger Sune Blomkvist, ombudsman på fackförbundet Seko.

Vill minska konflikterna

Konflikten om övertid uppstod efter att facken och arbetsgivarorganisationen Almega Tågföretagen haft olika syn på det nya kollektivavtalet.

För att lösa frågan kom de överens om att samarbeta bättre. Genom ett så kallat förhandlingsavtal ska de försöka lösa svåra frågor innan de går till konflikt.

Det kan bland annat handla om att börja diskussioner i god tid och att ta in neutrala medlare om facken och Tågföretagen inte är överens.

– Det här minskar förhoppningsvis risken för att det bryter ut konfliktåtgärder, säger Sune Blomkvist.

Kan ändå bli strejk

Tågbranschen har haft en historia av många varsel om strejk och andra stridsåtgärder.

Det vill Tågföretagen se färre av och facket ser fördelar med att lösa svåra frågor i ett tidigare skede.

Sune Blomkvist poängterar att Seko fortfarande kan gå ut i strejk precis som tidigare.

– Vi kan även fortsättningsvis lägga varsel om stridsåtgärder om vi bedömer att det är den bästa vägen, säger han.

Tågföretagen: ”Mer professionellt”

Tågföretagens förbundsdirektör, Pierre Sandberg, är nöjd med det nya förhandlingsavtalet.

”Med ett förhandlingsavtal på plats kommer avtalsrörelserna att professionaliseras”, säger Pierre Sandberg i ett pressmeddelande.