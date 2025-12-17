Sverige byggde sin styrka på idén om trygghet genom hela livet. Arbete skulle löna sig, sjukdom skulle inte slå sönder familjers ekonomi och den som slitit ett helt yrkesliv skulle ha en pension att leva på.

I dag håller denna överenskommelse på att falla sönder. Kvinnor och lågavlönade drabbas hårdast, eftersom systemen inte längre är utformade efter deras verkliga arbetsliv.

Pensionsgap växer hela livet

Pensionssystemet baseras på livsinkomst. Det innebär att varje deltidsår, varje period av vårdansvar och varje sjukskrivning blir ett livslångt minus.

Kvinnor arbetar oftare deltid, har fler avbrott i arbetslivet och bär ett större ansvar i hemmet. Det skapar pensionsgap som växer under hela livet.

När utvecklingen samtidigt går mot ökade krav på längre arbetsliv ökar ojämlikheten ytterligare. Den som arbetat i välfärdens tunga yrken orkar helt enkelt inte jobba till 67.

Sjukförsäkringen ett lotteri

I sjukförsäkringen har urholkningen blivit tydlig. För många LO-medlemmar är den i dag ett lotteri. Avslag, hårdare prövningar och lägre ersättning gör att sjukdom blir en ekonomisk kris.

För kvinnor i vård, omsorg och service är risken störst eftersom arbetsmiljön är tyngst och skadorna flest. Varje dag med låg ersättning innebär dessutom lägre pension. Sjukdom blir en livslång kostnad.

A-kassan fungerar inte längre

A-kassan, som skulle vara ett av arbetarrörelsens starkaste verktyg, fungerar inte längre som trygghetsförsäkring. Endast en minoritet av de arbetslösa får ersättning och få når de 80 procent som systemet lovar i teorin.

Det har lett till ett växande beroende av privata inkomstförsäkringar. Dessa gynnar främst dem som redan har stabila jobb.

De som står längst från trygghet, ofta kvinnor och lågavlönade, riskerar att stå helt utan skydd. När a-kassan sviktar tappar också facken i styrka och kollektivavtalens täckning minskar.

Konsekvensen blir tydlig. Sverige rör sig mot ett system där tryggheten blir en klassfråga. Kommunerna får ökade kostnader för försörjningsstöd, pensionsgapet växer och fler faller mellan stolarna. Det är inte värdigt ett välfärdsland.

Socialdemokraterna måste ta ansvar

Här har socialdemokratin ett särskilt ansvar. Partiet är fortfarande det som människor förknippar med rättvisa, trygghet och jämlikhet. Det är också det parti som måste våga formulera en tydlig vision för ett system som håller ihop genom hela livet.

Att försöka efterlikna högerns kriminal- eller migrationspolitik leder inte till ökat förtroende. Erfarenheterna från Danmark visar hur en sådan väg riskerar att lämna socialdemokratin utan riktning och utan väljare.

Trygghet är inte en kostnad. Trygghet är en förutsättning för att människor ska våga utbilda sig, byta jobb, starta familj och bidra till samhället. Det är grunden för facklig styrka och social sammanhållning.

Om Sverige ska hålla ihop krävs en sammanhållen reform av pensioner, sjukförsäkring, a-kassa och arbetsmiljö, byggd på den enkla principen att den som arbetar och bidrar också ska kunna leva ett tryggt liv.

Följ inte efter högern

Socialdemokratin vinner inte framtiden genom att följa högern. Partiets styrka finns i kampen för social rättvisa, starka trygghetssystem och bättre villkor för dem som bär välfärden.

Ska förtroendet byggas upp igen krävs att politiken tydligt prioriterar dem som jobbar, sliter och håller Sverige igång. Det är dags att göra systemen rättvisa igen.