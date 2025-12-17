Artikeln i korthet Nybro konditori i Umeå har blivit känt för sina verklighetstrogna fruktbakelser, inspirerade av trenden på sociala medier. Konditoriet har varit tvungen att öka produktionen för att möta efterfrågan från kunderna.

Bakelserna består av mousse med fruktkompott eller kräm i mitten, som fryses och doppas i choklad innan de sprejmålas. Trots utmaningar med att få tag i formar och sprejfärg, fortsätter konditoriet att utveckla nya smaker och idéer för framtida bakelser.

Trenden med fruktbakelser visar hur sociala medier påverkar matkulturen, genom att skapa nya trender och samtalsämnen. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Nybro konditori i Umeå invigdes 1949. Då kunde ingen föreställa sig att nästan varenda kotte i framtiden skulle bära med sig hela världens informationsflöde i handen.

Och att trendande bakverk skulle få de små telefonernas ännu mindre batterier att gå varma.

Men så blev det.

Nybro Konditori i Umeå öppnade 1949.

En bit under konditoriets tidstypiska neonskylt och inredning i 50-talsstil, i bageriet nere i källaren, skapas den här dagen en ny laddning av höstens hetaste bakverk. De virala fruktbakelserna.

– Det roligaste är att få vara kreativ och pyssla på för att de ska se så verklighetstrogna ut som möjligt, säger konditor Ellen Edvardsson.

Tillsammans med bagaren Serkan Yasar och prao-eleven Ludvig Edvardsson gör hon i dag det roligaste. Sprejmålar med kakaofärg och sätter piff på de 600 bakelser som producerats under veckan. Att baka dem är inte särskilt svårt, tycker hon.

– Men det tar väldigt lång tid. Det har också blivit svårt att få tag i formar och sprejfärg. Det är slut nästan överallt.

Roligast är sprejmålningen och garneringen, tycker konditor Ellen Edvardsson. Under hösten har hon hunnit göra tusentals fruktbakelser.

Bakelserna består av en smaksatt mousse – med en klick fruktkompott, kräm eller ganasch i mitten – som fryses in i silikonformar.

De iskalla godbitarna trycks sedan ut, en efter en, och doppas i smält ljus choklad som blandats med kakaofärg i olika kulörer.

Därefter kyls de ner igen för att till sist sprejmålas och garneras.

Uppdatering i sociala medier

Inför fredagarna då veckans omgång säljs, gör konditoriet en uppdatering på sociala medier om att nya kreationer är på gång.

Och kön har ringlat lång. Redan vid sextiden på morgonen har de första kunderna tagit plats.

– Tusen bakelser skulle vi nog kunna sälja. Men vi måste ju hinna göra dem också, säger Ellen Edvardsson.

Bageriet har anställt en extrajobbare

De tre anställda i bageriet har fått ligga i. En extrajobbare har anställts för att hjälpa till. Tidigare har de gjort fem sorter: äpple, päron, mango, citron och kakaoböna.

Den här veckan har tre nya varianter tillkommit: hallon, ananas och persika. Ellen Edvardsson har förstås provsmakat alla, i alla fall moussen, och har två favoriter.

– Citron gillar jag. Och mango, den är ju lite exotisk.

Hon är 23 år och har varit konditor här i ett år, efter en jobbsejour i Stockholm.

De virala fruktbakelserna såg hon först på Tiktok och Instagram.

– För mig som är ung har de inte gått att missa. De har varit överallt. Jag tyckte nästan vi var för sent ute när vi började göra dem. Men det har gått jättebra och det verkar ju hålla i sig.

Lång kultur med mat som luras

Att bakelserna fått så starkt genomslag visar hur viktig kombinationen av mobiltelefonens kamera och sociala medier blivit för matkulturen, tycker forskaren och måltidshistorikern Richard Tellström.

Mathistorikern och etnologen Richard Tellström.

– Det är en ny inriktning på en vardaglig och snabbt rörlig matkultur, där man använder bilder eller tar egna för att bygga relationer till andra människor. Det är ett slags modernt relationsskapande kan man säga.

Grejen med fruktbakelserna är att de lurar ögat. De ser ut som frukter, men visar sig vara bakelser.

Det var en fransk konditor som för några år sedan började utveckla det som även kallats trompe l’œil-bakelser. Det uttalas ungefär ”tråmp löj” och betyder ”att bedra ögat”.

– Det finns en lång tradition av trompe l’œil i matkulturen. Den går att följa i alla fall tillbaka till barocken, säger Richard Tellström.

Citroner är en av många fruktbakelser som är populära.

För ungefär 400 år sedan målades stilleben där tavlans frukter skulle se så verkliga ut som möjligt. I kokkonsten användes råvaror som byggmaterial.

Man kunde göra maträtter i form av en fisk – som sedan visade sig bestå av kött.

Med tiden har det mest blivit söta bakverk som ska lura ögat, inte middagsmaten.

Födelsedagstårtan som ser ut som ett lokomotiv är ett exempel, smågodiset som liknar verkliga prylar ett annat.

Påskens kycklingar av marsipan, doppade i choklad, är också en del av traditionen.

Överraskningar funkar på Tiktok

Och i höst har nätet översvämmats av korta klipp där verklighetstrogna frukter skärs upp och visar sig innehålla något ännu smarrigare än vanligt fruktkött.

Just överraskningsmomentet gör att bakelserna funkar så bra på till exempel Tiktok, menar Richard Tellström.

– Då kan de bli ett samtalsämne. Sociala medier är ett samtalsforum, så allt som driver den typen av känslor har en förmåga att kunna slå.

Trenden tror han kan hålla i sig ännu ett tag. Men bara så länge det finns en innovationskraft och trenden förmår att förnya sig.

– Då kan den leva länge, men det beror ju på konditorer och hemmabakare och andra. Om den inte förnyas ersätts den snart av någonting annat som är mer kreativt givet tidsandan. Och så förändras matkulturen hela tiden, säger Richard Tellström.

”Vi har nästan för många idéer”

Nere i bageriet, i källaren under Nybro konditori, råder det ingen brist på visioner om hur bakelserna kan utvecklas. Snarare tvärt om.

– Vi har nästan för många idéer. Nu har vi sagt att vi ska välja vilka frukter vi ska ha så att det inte blir tjugo olika. Det hinner vi inte riktigt heller, säger Ellen Edvardsson.

Hur många har olika varianter ni testat?

– Ja, gud, jag vet inte vad vi är uppe i (skratt). Vi har inte provat allt ihopsatt, men vi har vi provat fram smaker som kokosnöt, körsbär och hasselnöt. Sen tänkte vi kanske Piña colada med nån typ av rom i. Det finns ju hur mycket som helst.

Även julen kan i år komma i fruktbakelseform. Ellen Edvardsson och hennes kollegor har funderat på om silikonformen för hallon kan användas för att göra något som liknar en julgran.

– Och ananasformen liknar en grankotte, så den har vi kanske tänkt göra med pepparkakssmak på moussen, med lingon i eller så.