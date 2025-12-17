Miljonregn över chefen när fattiga mamman köar till stadsmissionen

Om en vecka är det julafton och från landets stadsmissioner hörs en vädjan om nåd:

– Just i år har vi nästan blivit överrumplade av all den utsatthet och alla frågor kring: Jag har ingenstans att vara, jag har inga pengar, jag har inga julklappar. Hjälp mig.

Så säger Jonas Rydberg, generalsekreterare för Sveriges Stadsmissioner, till TV4.

Trycket på stadsmissionerna är rekordhögt och på bara tre år har antalet människor i social och materiell fattigdom fördubblats. Nu är det 700 000 personer som inte får marginalerna att räcka till.

Lönen – 1,5 miljoner

Lågkonjunkturen, inflationschocken och regeringens usla krispolitik har dessutom lett till att människor med jobb – inte sällan ensamstående mammor – måste söka stöd sida vid sida med samhällets mest nödställda.

– Barnen har slutat att önska sig saker, slutat att hoppas på att få någonting, berättar Sanna Detlefsen, vd för Östergötlands Stadsmission.

I en annan del av Sverige nås vi av berättelser om människor som aldrig slutat önska sig saker. Som vet att de kan få vad de vill.

Clas Ohlsons vd Kristofer Tonström, till exempel. Just nu är han i hetluften för att han sänker lönerna och plockar bort förmåner för sina anställda.

Det tycker företaget att Tonström varit så duktig på att de höjt hans inkomst med 104 procent. En vanlig månad tjänar han över 1,5 miljoner kronor nuförtiden.

Men det slutar inte där, vilket Handelsnytt kunnat berätta om. Individerna som utgör den svenska handelseliten – styrelsen i arbetsgivarorganisationen Svensk Handel – har i genomsnitt fått 98 200 kronor mer i månaden per person.

Det här är samma människor som i den senaste lönerörelsen knappt kunde acceptera att deras heltidsanställda i genomsnitt skulle få 1 100 kronor mer i månaden.

Samma människor som förväntar sig att löntagarna – trots urholkade löner – ska hålla hjulen snurrande genom att shoppa som om inget hänt. Handla, handla, handla. Julen börjar på Clas Ohlson, skriker reklamen. Dela upp betalningen med Klarna. Ta ett lån. Le lite grann. I värsta fall får du väl gå till Stadsmissionen.

Systemet fungerar som det är tänkt

I julbelysningen framstår den borgerliga samhällsmodellen tydligt. På jobbet pressas arbetarnas löner och villkor nedåt av arbetsgivarna. I världen utanför arbetsplatsen försämrar Jimmie Åkesson och Ulf Kristersson a-kassan, sjukförsäkringarna och bidragen så att man vet vad som väntar om man mopsar sig mot chefen.

Det är därför köerna till stadsmissionerna växer samtidigt som direktörslönerna rusar. Systemet fungerar precis som det är tänkt.

God jul.