Lokföraren Antons vagn är både bastu och konsthall

Artikeln i korthet Anton Wiraeus, som är utbildad konstnär från Helsingfors, har arbetat med offentliga konstprojekt i Sverige, inklusive en installation för Svenska armén.

Han driver också ArtSauna, en bastu på släp som fungerar som en mobil konstscen för utställningar och evenemang.

Trots att han en gång avråddes från att bli lokförare på grund av sitt konstnärskap, har Anton nu arbetat som lokförare i över sju år. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Anton Wiraeus, 45, sjunker ner i en stol i sin ateljé i västra Stockholm. Han har precis lämnat en intensiv vecka bakom sig.

– Det var lite galet, säger han.

På nätterna och tidiga morgnar körde han tåg för SJ. Resten av dagarna ägnade han åt att installera sitt nya konstverk ”Rymdens raster” på von Bahrs skola i Uppsala. Någonstans däremellan klämde han in

lite sömn.

Offentlig konst och utsmyckningar

Konstverket är en uppdaterad version av ”Nätverk” , som han och barndomsvännen Victor Rundgren (även känd som Människokonsten) skapade för sexton år sedan.

– Vi är nöjda, och uppdragsgivarna verkar nöjda. Det känns väldigt kul, säger Anton Wiraeus.

Anton Wiraeus är utbildad konstnär i Helsingfors. Sedan examen 2008 och flytten tillbaka till Sverige har han framför allt arbetat med offentlig konst och utsmyckningar.

Bland annat har han gjort en installation för Svenska arméns motorskola i Skövde, på uppdrag av Statens konstråd. Verket består av bilder tryckta på vägskyltar som sitter på en byggnad.

Lokföraren och konstnären Anton Wiraeus målar om konstbastuns utsida varje sommar.

Bastu med konst och finsk pianist

På senare tid har han också ägnat mer tid åt konstprojektet ArtSauna – en bastu på släpvagn som fungerar som en rörlig konstscen. Senast i november arrangerades ett event med en finsk pianist och en konstutställning i bastun.

– Jag gillar att skapa en miljö där mötet blir naturligt. En klassisk vernissage kan vara lite stel, men här kan du basta, prata och titta på konst samtidigt.

Konstverken brukar visas både utanför och inne i bastuns omklädningsrum. Utsidan målar han om varje sommar. Snart ska innertaket bytas ut, och då får det en målning han själv gjort.

Under vintern kommer ArtSauna att stå på en kulturponton under Liljeholmsbron i Stockholm.

– Jag är uppvuxen med bastu, det kommer från min finska bakgrund. Jag tycker det blir en väldigt avslappnad mötesplats där man kan släppa all vardagsstress.

“Bastun blir en väldigt avslappnad mötesplats där man kan släppa all vardagsstress”, säger Anton Wiraeus.

Skapar på schemats lediga dagar

Första gången Anton Wiraeus sökte till lokförarutbildningen kom han inte in, och fick höra att yrket kanske inte passade en som han, en konstnär. Men han gav inte upp.

Några år senare sökte han igen, och kom in. Nu har han arbetat som lokförare i över sju år och trivs väldigt bra.

Schemat ger honom dessutom flera lediga dagar i sträck, vilket gör att han kan ägna sig helt åt sin konst under den tiden.

– Jag skulle inte klara av att sitta instängd på ett kontor, säger Anton Wiraeus.