Artikeln i korthet Halkolyckor på jobbet är vanliga under vintermånaderna när is och halka orsakar farliga situationer, särskilt för yrkesgrupper som rör sig utomhus, som städare och brevbärare. Under 2022 och 2023 blev 3500 personer sjukskrivna i minst 30 dagar eller fick bestående skador på grund av sådana olyckor.

Arbetsgivare har ansvar för att förebygga halkolyckor, och anställda uppmuntras att lyfta säkerhetsfrågor via sina chefer. Viktiga förebyggande åtgärder inkluderar användning av halkskydd, sandning och snöskottning av gångvägar samt att bära skor med bra grepp.

Det är viktigt att anmäla tillbud, även om ingen skadas, för att dokumentera och identifiera riskområden. Tillbudsrapportering hjälper till att förstå omfattningen och mönstret av halkolyckor, vilket kan leda till förbättrade arbetsmiljöåtgärder.



Per Sinclair är regionalt skyddsombud och arbetar som vaktmästare på en ridskola i Umeå. Varannan-dag-väder då det fryser, tinar och fryser om vartannat skapar isbanor på gator och trottoarer.

Per Sinclair, vaktmästare och skyddsombud på Umeå ryttarförening.

Olyckan är lätt framme.

Två av tre som faller och skadar sig när de förflyttar sig på jobbet, gör det under november till mars enligt Afa Försäkring. Det är isen och halkan som ställer till det.

Att röra sig utomhus är en risk

De som drabbas mest är de som rör sig utomhus mellan sina arbetsuppdrag, som städare, brevbärare, personliga assistenter och vårdbiträden.

Under 2022 och 2023 föll 3 500 personer så illa på jobbet att det ledde till att de var sjukskrivna minst 30 dagar eller fick en bestående funktionsnedsättning.

Städare och fönsterputsare är två av de yrken som sticker ut. Bland dem sker fyra av fem olyckor under vintermånaderna.

– Städare halkar när de är på väg till och från sina uppdrag, eller när de går ut och slänger sopor. Det leder till skador i armar och ben, där man tar emot när man faller, säger Elin Henriksson, statistiker på Afa Försäkring.

Skosula med bra grepp

När man rör sig mellan sina uppdrag ska det vara halkbekämpat, framhåller Per Sinclair.

Det kan vara svårt för en enskild medarbetare att ställa krav på en kund till arbetsgivaren. Men oavsett var arbetet sker är det arbetsgivarens skyldighet att se till att de anställda inte halkar.

– Du måste lyfta det via din chef, det är hans ansvar om han är din arbetsgivare. Din arbetsgivare ska sedan ta det med sin kund där du städar, säger Per.

För att minska riskerna rekommenderar Per riktiga entrémattor, och skoskrapor som tar bort snö under skorna.

Tips: Så undviker du halkolyckor Det ska finnas halkskydd vid in- och utgångar

Skrapa av snön under skorna innan du går inomhus

Gångvägar och andra utomhusytor ska sandas och snöröjas

Använd broddar och skor med mönstrade sulor och bra grepp

Om du har halkat – gör en tillbudsanmälan till din chef Läs mer

Det är viktigt att ta bort snön under skorna inomhus.

– Det är farligt är att gå in och ut med snö under sulorna. Om man sedan går på betong eller marmor inomhus, med snö under skorna, är det lätt att halka.

Med rätt sorts skor, med mönstrade sulor som ger bra fäste, får man ett bra grepp mot marken. En sula ska inte vara slät, rekommenderar Per.

Broddar kan också hjälpa. Men inte alltid. När ett snölager lägger sig ovanpå isen är det svårt att nå genom snön med broddarna. Då måste man i stället ploga.

Anmäl till chefen om du halkat

– Jag kommer från Småland. I södra Sverige tänker man inte på det här på samma sätt. Men det finns inga genvägar. Vi grusar, sandar och saltar.

Om man halkar men har tur och inte skadar sig, är det viktigt att skriva en tillbudsanmälan och lämna till chefen.

– Man gör ofta inte det. Men det är bra för att föra ner händelsen på papper. Då vet man hur många halkolyckor som skett och man kan se om det är något som inte stämmer.

Ett tillbud är en händelse som hade kunnat lett till en skada, en nästan-olycka.

– Det finns färdiga blanketter, bland annat på Prevents hemsida. Det är bara att söka på nätet, tipsar Per.