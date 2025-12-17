Halkolyckornas högtid är här – så undviker du att skada dig på jobbet
Temperaturväxlingar kring nollstrecket har skapat ishalka i norra Sverige. Halkolyckornas högtid har kommit – och städare och fönsterputsare är särskilt utsatta.
– Just nu är det katastrof, det är som en skridskobana, säger skyddsombudet Per Sinclair.
Per Sinclair är regionalt skyddsombud och arbetar som vaktmästare på en ridskola i Umeå. Varannan-dag-väder då det fryser, tinar och fryser om vartannat skapar isbanor på gator och trottoarer.
Olyckan är lätt framme.
Två av tre som faller och skadar sig när de förflyttar sig på jobbet, gör det under november till mars enligt Afa Försäkring. Det är isen och halkan som ställer till det.
Att röra sig utomhus är en risk
De som drabbas mest är de som rör sig utomhus mellan sina arbetsuppdrag, som städare, brevbärare, personliga assistenter och vårdbiträden.
Under 2022 och 2023 föll 3 500 personer så illa på jobbet att det ledde till att de var sjukskrivna minst 30 dagar eller fick en bestående funktionsnedsättning.
Städare och fönsterputsare är två av de yrken som sticker ut. Bland dem sker fyra av fem olyckor under vintermånaderna.
– Städare halkar när de är på väg till och från sina uppdrag, eller när de går ut och slänger sopor. Det leder till skador i armar och ben, där man tar emot när man faller, säger Elin Henriksson, statistiker på Afa Försäkring.
Skosula med bra grepp
När man rör sig mellan sina uppdrag ska det vara halkbekämpat, framhåller Per Sinclair.
Det kan vara svårt för en enskild medarbetare att ställa krav på en kund till arbetsgivaren. Men oavsett var arbetet sker är det arbetsgivarens skyldighet att se till att de anställda inte halkar.
– Du måste lyfta det via din chef, det är hans ansvar om han är din arbetsgivare. Din arbetsgivare ska sedan ta det med sin kund där du städar, säger Per.
För att minska riskerna rekommenderar Per riktiga entrémattor, och skoskrapor som tar bort snö under skorna.
Det är viktigt att ta bort snön under skorna inomhus.
– Det är farligt är att gå in och ut med snö under sulorna. Om man sedan går på betong eller marmor inomhus, med snö under skorna, är det lätt att halka.
Med rätt sorts skor, med mönstrade sulor som ger bra fäste, får man ett bra grepp mot marken. En sula ska inte vara slät, rekommenderar Per.
Broddar kan också hjälpa. Men inte alltid. När ett snölager lägger sig ovanpå isen är det svårt att nå genom snön med broddarna. Då måste man i stället ploga.
Anmäl till chefen om du halkat
– Jag kommer från Småland. I södra Sverige tänker man inte på det här på samma sätt. Men det finns inga genvägar. Vi grusar, sandar och saltar.
Om man halkar men har tur och inte skadar sig, är det viktigt att skriva en tillbudsanmälan och lämna till chefen.
– Man gör ofta inte det. Men det är bra för att föra ner händelsen på papper. Då vet man hur många halkolyckor som skett och man kan se om det är något som inte stämmer.
Ett tillbud är en händelse som hade kunnat lett till en skada, en nästan-olycka.
– Det finns färdiga blanketter, bland annat på Prevents hemsida. Det är bara att söka på nätet, tipsar Per.