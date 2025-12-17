Hamnarbetaren och facktoppen Erik Helgeson har varit avstängd från jobbet sedan i februari. Senare sades han upp. Eftersom facket ifrågasatt det så har han dock fortsatt vara anställd.

Men efter onsdagens dom i Arbetsdomstolen mister han jobbet på Gothenburg Roro Terminals helt och hållet.

– På ett sätt är det jävligt vemodigt. Det innebär ju att jag inte kan komma tillbaka till mina arbetskamrater, säger Erik Helgeson när Arbetet når honom under onsdagen, en halvtimme efter domen kommit.

Facket avfärdar anklagelserna

Turerna kring Erik Helgesons anställning har varit många. Under konflikten i Göteborgs hamn 2017 blev han som representant för Hamnarbetarförbundet en stridbar frontfigur.

Men det var efter uttalanden i media tidigare i år, i samband med förbundets blockad av israeliskt krigsmaterial, som arbetsgivaren reagerade. Arbetsgivaren menar att han agerat på ett sätt som ”äventyrar företagets kundrelationer och dess uppgift i Sveriges totalförsvar”.

Hamnarbetarförbundet har hela tiden avfärdat anklagelserna och menat att uppsägningen av Erik Helgeson brutit mot lagen. I somras stämde de Gothenburg Roro Terminals och arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar i Arbetsdomstolen.

Kom in för sent

Ett av arbetsgivarens motdrag blev att påstå att stämningen om just den felaktiga uppsägningen kommit in för sent. Något Arbetsdomstolen i sin färska dom håller med om. Därför kan inte facket driva just den frågan – och Erik Helgeson förlorar jobbet.

– Min största farhåga är att vi inte lyckas förmedla vad domen innebär. För den handlar inte om mig, inte heller om arbetsgivaren har haft sakliga skäl för uppsägning. Det har man ju inte prövat – det handlar bara om formalia, säger Erik Helgeson.

Domen är invecklad. Men handlar i korta drag just om ifall facket skickat in sin stämning i tid.

Parterna är överens om att tidsfristen är två veckor, men oense om när de två veckorna börjat löpa.

Facket anser att tiden började räknas efter att parterna träffats på en central förhandling. Arbetsgivaren menar däremot att det inte var någon riktig förhandling, eftersom det just då inte fanns något giltigt kollektivavtal och därför ingen förhandlingsskyldighet.

Enligt arbetsgivaren ska tiden i stället räknas från den senaste förhandlingen som hölls när kollektivavtal fanns, eller från den dag kollektivavtalet upphörde att gälla. Räknar man så hade facket lämnat in stämningen för sent.

”Vill att sanningen ska komma fram”

Även om Erik Helgeson nu förlorar jobbet kvarstår frågan om det skadeståndet på 1,7 miljoner kronor som facket krävt. Den frågan ska fortfarande avgöras av Arbetsdomstolen. Men för Erik Helgeson handlar det inte om pengar, säger han.

– Jag vill att sanningen ska komma fram. Jag vill att de ska behöva belägga all skit de hävt ut sig om mig.

Det kommande avgörandet handlar även om andra saker, bland annat att facket menar att arbetsgivaren hindrat Erik Helgeson i hans fackliga förtroendeuppdrag i hamnen.

Arbetsgivaren har lyft flera saker som grund för uppsägningen. Bland annat har de anklagat honom för olämpligt beteende på arbetsplatsen och för att ha brutit mot lojalitetsplikten.

Sveriges Hamnar svarar i en kommentar att: ”Arbetsdomstolens dom gäller och vi avvaktar vidare slutlig dom i ärendet under 2026. I övrigt kan vi inte kommentera ett enskilt ärende med hänsyn till medlemsföretaget och den enskilda.”

Erik Helgeson kommer fortsätta på sitt fackliga uppdrag fram till 2028. Men han behöver samtidigt hitta en försörjning, säger han:

– Jag får gå till Arbetsförmedlingen i morgon.