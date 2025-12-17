Det är en mulen men varm augustidag vid Folkets Park i Malmö. Sveriges damlandslag i fotboll har precis förlorat VM-semifinalen mot Spanien och mycket folk är i rörelse. Vid trafikljusen på Amiralsgatan kör plötsligt en buss in i en bil som står och väntar på grönt. Det orsakar en seriekrock med totalt fyra bilar inblandade. Bussen fortsätter in i ett järnräcke och en busskur.

Bussföraren som körde bussen dömdes över ett år senare för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Två personer i de bilar som bussen körde in i fick lindrigare skador i rygg och nacke. Hade bussen gått igenom busskuren hade det kunnat leda till både allvarliga skador och dödsfall, skriver polisen i förundersökningen.

Tingsrätten menar att bussföraren somnade och därför förlorade kontrollen över bussen. Själv nekar hon i förhör till att ha somnat och menar att hon väjde för något.

Facket: Stressiga scheman orsak

Kvinnan är en av de minst åtta bussförare som sedan 2023 har åtalats för vårdslöshet i trafik, anklagade för att ha somnat vid ratten. I sex av fallen har det kommit fällande domar, i de två andra har rättegång ännu inte hållits. I samtliga fall utom ett nekar bussförarna till att ha somnat och menar antingen att de drabbats av plötslig sjukdom eller att de inte minns.

Mikael Olsson är bussförare och huvudskyddsombud för facket Kommunal på Nobina i Malmö. Han är övertygad om att de många olyckorna beror på tuffa scheman.

– De är upplagda för att du ska maxa din körtid. Det är inte konstigt att det är så många olyckor. Folk återhämtar sig inte. De flesta bussbolag har personalbrist och beordrar övertid och förarna blir ännu tröttare. Det blir inte bättre förrän vi får bättre körtider, säger Mikael Olsson.

Han lägger skulden på de som upphandlar trafiken, i det här fallet Skånetrafiken som ägs av Region Skåne. Det är den upphandlande trafikmyndigheten som bestämmer tidtabellerna som bussbolagen måste förhålla sig till, och också vad de är beredda att betala för busstrafiken. I många år har bussförare larmat om att körtiderna är så tajta att de inte hinner gå på toaletten eller ta andra pauser.

Långa arbetsdagar för bussförare

Även de långa arbetsdagarna på upp till 13 timmar har länge varit en stor fråga för bussförarna. I senaste kollektivavtalet mellan facket Kommunal och Sveriges Bussföretag sänktes hur lång en arbetsdag får vara till 12 timmar för vissa tjänster.

Lokalt är den redan lägre på vissa håll, just på Nobina i Malmö kan en arbetsdag till exempel vara max 10 timmar. Fortfarande för långt, anser många bussförare.

I flera av fallen där bussförare åtalats finns bilder från övervakningskameror som visar att de gäspat och sett trötta ut en stund innan olyckan, och även bild på när de nickat till. I samtliga fällande domar har tingsrätten skrivit att bussföraren borde förstått att hen var trött och inte satt sig bakom ratten, eller åtminstone avbrutit körningen när tröttheten blev för stor.

DET HÄNDER MED KÖRKORTET VID OLYCKA Polisen kan omhänderta körkortet direkt vid misstanke om trafikbrott. De meddelar sedan Transportstyrelsen som kan fatta beslut om en spärrtid, alltså en tidsbegränsad period som körkortet är återkallat.

Att ha gjort sig skyldig till vårdslöshet i trafik är en av anledningarna som finns för att återkalla ett körkort. En vanlig spärrtid då är fyra månader, men den kan bli längre exempelvis om brottet bedöms som grovt.

Källa: Transportstyrelsen Läs mer

Avbryta för trötthet kan bli dyrt

Är man yrkeschaufför som transporterar andra människor är ansvaret att inte köra när man är för trött extra stort. Samtidigt kan det innebära stora konsekvenser både för en själv och andra om man meddelar att man inte kan fortsätta köra för att man är för trött. Dels kan det svida rejält ekonomiskt.

– Om du går hem så blir det karensavdrag för en hel dag, även om det bara är två timmar kvar på ditt arbetspass. Det sitter säkert folk som inte borde köra men gör det ändå, säger Mikael Olsson.

Dessutom är det redan brist på bussförare och hoppar man av mitt i tjänst måste arbetsgivaren ta in någon annan. Förmodligen resulterar det i förseningar, som kostar bussbolaget i vite för varje försenad minut.

För Nobina är det självklart att man måste meddela om man är för trött, säger presschefen David Erixon.

– Självklart ska man rapportera och självklart finns det då rutiner för att säkerheten ska komma först. Det får bli en försening i trafiken för vi kan inte kompromissa med säkerheten, säger David Erixon.

Angående kritiken mot arbetsvillkoren och att de kan spela in i att det sker olyckor, säger han att de följer både kollektivavtalet och lagstiftningen som finns för kör- och vilotider.

Kan få behålla jobbet trots dom

Den som döms för vårdslöshet i trafik kan få körkortet spärrat, antingen en kortare period eller längre. Det innebär inte automatiskt att man blir av med jobbet. David Erixon på Nobina säger att de alltid gör en egen utredning efter en olycka.

– Varje olycka eller incident utreds utifrån vårt ansvar för säkerhet och arbetsmiljö och det finns ingen automatik att det ska leda till ett avsked.

Däremot kan det vara så att man har blivit av med körkortet och under den perioden inte kan köra buss, även om man har kvar sin anställning. Huvudskyddsombudet Mikael Olsson säger att Nobina om det är en kortare period brukar försöka hjälpa till så att man kan ta semester eller kompledighet.

– Så du inte blir helt barskrapad. De behöver all personal de har, säger han.