Artikeln i korthet Alla anställda på Biltema i Karlstad har varslats om uppsägning eftersom varuhuset ska rivas.

Beskedet kom i måndags efter klockan 9 via ett digitalt meddelande.

Handels lade ett omedelbart skyddsstopp då anställda fick beskedet mitt under arbetspasset vilket skapade kaos och starka känslor. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Oron är stor på Biltema i Karlstad sedan samtliga anställda i butiken fått veta att de ska sägas upp, vilket Värmlands Folkblad var först att rapportera om.

– Det är kaos, många mår dåligt. Eller alla mår dåligt på olika nivåer, folk har sjukskrivits, säger Martin Boström, regionalt skyddsombud på Handels.

Det var i måndags strax efter klockan 09:00 som Biltema i Karlstad gick ut med ett digitalt meddelande till alla anställda. Beskedet var att samtliga varslades om uppsägning eftersom varuhuset ska rivas.

Martin Boström säger att han och den lokala fackklubben försökt få företagets ledning att vara på plats och meddela varslet vid ett möte, men att man i stället valde att ge beskedet digitalt i det interna systemet.

– Det är helt undermåligt att göra det på det här sättet.

Handels lade skyddsstopp

Direkt efter att varslet meddelades valde Handels att lägga ett omedelbart skyddsstopp för arbetet i varuhuset.

– Att de anställda skulle stå i butiken och få upp det där meddelande samtidigt som de hjälpte kunder, det var direkt olämpligt. Många mådde oerhört dåligt, säger Martin Boström.

Han var på plats i butiken när de anställda fick sina meddelanden. Facket samlade omedelbart de medlemmar som jobbade för ett möte där de kunde prata om det skett.

– Det var kaos, mycket frågor och folk som grät och försökte få kontakt med kollegor som inte jobbade just då. Man ville berätta för dem, så att de skulle slippa se meddelandet när de var hemma ensamma, säger Martin Boström.

Flera av de som var lediga kom också in till butiken för att vara tillsammans med kollegorna.

De som i vanliga fall jobbar på kontoret och är medlemmar i Unionen fick sköta arbetet i butiken fram tills att skyddsstoppet hävdes några timmar senare.

Facket försöker rädda jobben

Att varuhuset ska rivas har varit känt sedan slutet av oktober och de anställda har levt med oron sedan dess.

Ett nytt modernt varuhus ska byggas på samma plats, vilket beräknas ta ungefär ett år.

Facket har kommit med flera förslag på hur personalen kan vara kvar under byggtiden. Det handlar till exempel om att hitta ersättningslokaler för butiken.

Biltema öppnar också ett nytt varuhus i Säffle i vår och facket anser att de anställda ska erbjudas jobb där i väntan på det nya varuhuset i Karlstad.

Företaget har nu i stället valt att varsla alla om uppsägning. I eftermiddag ska Handels träffa Biltema för att förhandla om varslet.

– Vi hoppas fortfarande att de ska lyssna på oss och komma på andra tankar, säger Martin Boström.

Handelsnytt söker arbetsgivaren för en kommentar.