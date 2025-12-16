”Vi måste stoppa Tidögänget!”

Vi närmar oss jul och nyår med stormsteg. Bakom oss ligger ett turbulent år för förbundet.

Det började med avtalsrörelsen som vi visste skulle bli tuff. Vi gick in med krav om löneökningar och att ta bort den orättvisa mertidsersättningen. Vår övertygelse var glasklar och vi löste det tillsammans som ett Fastighets.

När vi fått upp farten briserade en intern orkan. Det fanns oegentligheter i den ekonomiska redovisningen från tidigare ordförande och en utredning tillsattes.

Samtidigt fortsatte avtalsrörelsen med hårda diskussioner kring deltidspensioner och lönehöjningar, och varslet på städavtalet.

I detta blev vi ett förbund som genomförde avtalsrörelsen enligt de riktlinjer demokratin pekat ut. Det blev i backspegeln en framgångsrik avtalsrörelse.

Intensiv start som ordförande

Jag fick tidigt frågor om jag skulle ställa upp som ordförande. Jag trivs bra i förhandlingsrummet och motiveras av lösningar som gynnar våra medlemmar, men när frågorna fortsatte tackade jag ja till nominering.

De första veckorna har varit intensiva. Mycket ska hanteras. Tur jag har kompetenta kollegor och att vi formar ett lag.

Under året genomförde vi en konferens om lönepolitik. Äga din lön heter projektet som handlar om att stärka klubbarnas löneförhandlingar. Stora resultat kan nås lokalt, och flera klubbar har uppnått bra resultat.

Måste stoppa Tidögänget

2026 står för dörren. Vi fyller 90 år som förbund, vi har kongress i Malmö, hoppas börja förhandla arbetstidsförkortningen och dessutom väntar ett val som skall vinnas.

Tidögänget vill föra Sverige i en auktoritär riktning och montera ned välfärden. Detta måste vi stoppa tillsammans.

En tanke går till de medlemmar som inte får jul och nyårsledigt utan arbetar. Titta på lönespecifikationen så OB och helgdagsersättningar blir rätt.

Jag önskar er alla en god jul och ett gott nytt år.