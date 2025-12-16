”Slöseri” – moderater vill skrota gratis arbetsskor

”Moderaterna i Stockholm skjuter sig i seglardojan”.

Så lyder rubriken på en text i Expressen, där ledarskribenten Ann-Charlotte Marteus kritiserar att partiet i sin skuggbudget drar tillbaka det rödgröna styrets satsning på arbetsskor för personal.

Styrets löfte inför 2026 är att 17 000 fler anställda i välfärden ska få gratis arbetsskor. I 2025 års budget fick medarbetarna i äldreomsorgen skor, nu utökas det till förskolepersonal och anställda i sociala verksamheter, till exempel de som jobbar på LSS-boenden.

Men Moderaterna kallar skosatsningen för slöseri. Det moderata oppositionsborgarrådet Christofer Fjellner avböjer intervju men hänvisar till sitt svar i Expressen. Där skriver han att hans mål är att Stockholm ska ha Sveriges bästa äldreomsorg, men att anställda själva kan köpa sina arbetsskor. Särskilt efter de skattesänkningar som hans parti vill göra.

– Det är obegripligt att man försöker dra tillbaka det här, ingen säger till byggarbetare att ”vi kanske ska spara på lite hjälmar och skor”, säger Farah Waly, förskollärare och vice ordförande för Sveriges Lärare Stockholm.

”Nödvändigt verktyg i jobbet”

Farah Waly kallar arbetsskor för ett nödvändigt verktyg i jobbet på förskola – och att man därför ska få det av arbetsgivaren. Särskilt nu i vintertid, då det kan bli många timmar utomhus.

– Det är risk för halka och sjukskrivning om man ramlar. Många har inte ens råd. Det är mycket pengar för en barnskötare eller lärare i förskolan att köpa vinterskor.

Ur Stockholmsmoderaternas skuggbudget